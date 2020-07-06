أفضل هواتف أندرويد.. مقارنة بين هاتف POCO F2 Pro و OnePlus 8 Pro

مع توطيد شركة شاومى لأقدامها في السوق العالمية إطلاقها لهاتفها العملاق POCO F2 Pro تشتد المنافسة بينها لدرجة كبيرة، تجعل من الصعب على المشترين اختيار هاتف بعينه، ومن بين الهواتف الذكية من فئة الفلاج شيب Flagship وهى فئة الهواتف الرائدة، تبرز المنافسة بين هاتفين من أفضل هواتف العام الحالى 2020، وهما عملاقا شاومى ووان بلس، هاتف POCO F2 Pro OnePlus 8 Pro . ، وبعد تفوق شركة وان بلس الملحوظ في السنوات الأخيرة، خاصة بعد إصدار هاتف OnePlus 8 Pro ،





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هاتف POCO F2 Pro





شاشة هاتف POCO F2 Pro

يتمتع هاتف POCO F2 Pro بشاشة قياس 6.67 بوصة ، من نوع AMOLED ، وبدقة 2400 x 1080 بيكسل، كما تدعم الشاشة تقنية +HDR10 ، وتتكون الشاشة من نوع زجاج Gorilla Glass 5 ، كما يحتوى على مستشعر لبصمة اليد تحت الشاشة.





كاميرات هاتف POCO F2 Pro

ويتميز هاتف POCO F2 Pro بأربع كاميرات خلفية، الأساسية ستكون بدقة 48 ميجا بيكسل من سونى IMX686 ، وبفتحة عدسة f/1.89 ، و كاميرا بزاوية واسعة بدقة 13 ميجا بيكسل مع عدسة ب 123 درجة، وكاميرا بعدسة مكبرة بدقة 5 ميجا بيكسل،بفتحة عدسة f/2.2 ، بالإضافة إلى عدسة رابعة تحتوى على مستشعر لعمق التصوير بدقة 2 ميجا بيكسل.





أما الكاميرا الأمامية فهى كاميرا منبثقة بدقة 20 ميجا بيكسل، وتدعم التصوير البطيء، وتتمتع الكاميرات الخلفية بقدرة على تسجيل الفيديو بدقة 8K بسرعة 30 إطارًا في الثانية، وبدقة 4K بسرعة 60 إطارًا في الثانية.









معالج وبطارية هاتف POCO F2 Pro ويأتى معالج هاتف POCO F2 Pro من نوع Qualcomm Snapdragon 865 ، بالإضافة إلى أنه سيأتى بنسختين من ذاكرة الوصول العشوائى والذاكرة الداخلية حيث ستكون الاولى ب 128/6 والثانية 256/8 ، وتأتى بطارية هاتف POCO F2 Pro بقدرة 4700 مللي أمبير، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 30 واط، بالإضافة إلى أن الهاتف سيأتى بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G، وستدعم أحدث تقنية واى فاى Wi-Fi 6.

سعر هاتف POCO F2 Pro ويبلغ سعر هاتف POCO F2 Pro لنسخة 128/6 سعر 542 دولارا أمريكيا أى ما يعادل حوالى 8760 جنيها مصريا، أما نسخة 256/8 فتبلغ 650 دولارا أمريكيا أى ما يعادل حوالى 10.500 جنيه مصري









شاشة هاتف OnePlus 8 Pro ويأتى هاتف OnePlus 8 Pro بشاشة منحنية من الجانبين، من نوع AMOLED بقياس 6.78 بوصة ، كما يمتلك أعلى معدل تحديث شاشة حتى الآن موجود في الهواتف هو 120 هرتز .

كاميرا هاتف OnePlus 8 Pro ويحتوي هاتف OnePlus 8 Pro، على أربع كاميرات خلفية الرئيسية بدقة 48 وبفتحة عدسة f/1.75 ، وكاميرا بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.4 ، أما الكاميرا الثالثة 16 ميجابكسل و بفتحة عدسة f/2.2 ، وتأتى كاميرا السيلفى ب 16 ميجابكسل و بفتحة عدسة f/2.45 .

وقام عدد من المقيمين والمراجعين للهواتف باكتشاف أن الكاميرا تستطيع بالفعل اختراق الأقمشة والملابس والرؤية من خلالها وكذلك اختراق البلاستيك، ولكن قررت شركة وان بلس إنها ستقوم بتعطيل خاصية X-Ray فقط على الهاتف، لتعريضها خصوصية الآخرين للخطر، ولكنها لن تقوم بتعطيل باقى الخصائص الأخرى.









معالج وبطارية هاتف OnePlus 8 Pro وويحتوى هاتف OnePlus 8 Pro على معالج Snapdragon 865 5G، من كوالكوم مع ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5، وبسعة 8/12، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 3.0.

ويحتوى على بطارية 4510 مللى أمبير، ويتميز بخاصية تجعله متفرد في عالم الهواتف الذكية وهى أنه يأتى بخاصية الشحن اللاسلكى بسعة 30 واط الامر الذى يجعله يشحن الهاتف بنسبة 50% في 30 دقيقة فقط، وخاصية الشحن اللاسلكى بسعة 30 وات تعنى أن الجهد الكهربى قد زاد إلى 20 فولت أمبير عند 1.5 أمبير، وهو أعلى بكثير من المعتاد للشحن اللاسلكي.

سعر هاتف OnePlus 8 Pro ويبلغ سعر هاتف OnePlus 8 Pro حوالى 23 ألف جنيه لنسخة المساحة الداخلية 256 جيجا بايت



