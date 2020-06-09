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تكنولوجيا

OnePlus 8 Pro يفوز بجائزة أفضل هاتف أندرويد في 2020 .. فيديو

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:02 م
OnePlus 8 Pro يفوز
OnePlus 8 Pro يفوز بجائزة أفضل هاتف أندرويد في 2020
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ندى على
قامت مؤسسة T3 التكنولوجية بمنح هاتف OnePlus 8 Pro بجائزة أفضل هاتف أندرويد في 2020 ، ضمن جوائزها للإبداعات التكنولوجية، لتمتع الهاتف بإمكانيات فريدة من نوعها موجودة في أى هاتف أندرويد. 

وبحسب موقع T3 فإنه بالرغم من منافسة العديد من الهواتف الذكية الأخرى لشركات سامسونج وشاومى و أوبو إلا أن هاتف OnePlus 8 Pro استطاع أن يحصد أفضل جائزة في هواتف الأندرويد، ولذلك لامتلاكه عدد من المميزات التى ربما تجتمع في هاتف واحد. 


وتعتبر الجائزة التى حصل عليها هاتف OnePlus 8 Pro ليست الأولى من نوعها حيث أعلنت  وكالة DisplayMate لتقييم الإبداعات التكنولوجية، في وقت سابق، اختياره  الهاتف المثالى لأحدث هواتف في الأسواق، حيث تفوق على 13 هاتف آخر لاحتوائه علىأعلى معدل تحديث  شاشة وهى 120 هرتز. 

كما أن هاتف OnePlus 8 Pro يتميز بخاصية تجعله متفرد في عالم الهواتف الذكية وهى أنه يتمتع  بخاصية الشحن اللاسلكى بسعة 30 واط الامر الذى يجعله يشحن الهاتف بنسبة 50% في 30 دقيقة فقط، وهى أعلى بكثير من المعتاد لسرعة الشحن اللاسلكي.

وتتميز كاميرا هاتف OnePlus 8 Pro بإختراق الملابس وعدد من الأقمشة السميكة وكذلك البلاستيك، بلإضافة إلى اختراق فلتر Photochrom وهو فلتر يغير الصورة من الأبيض والأسود إلى الألوان، بالإضافة إلى أن الكاميرا قادرة أيضا على اختراق Memoji أو الإيموجى، وكذلك خاصية التعرف على الوجه  Face ID ، وقامت الشركة بتعطيل الخاصية حفاظا على المستخدمين. 

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