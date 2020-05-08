تسريبات تكشف سعر هاتف شاومي القادم Poco F2 Pro.. وموعد الإعلان عنه

كشفت أحدث التسريبات أن العلامة التجارية Poco ، التابعة لشركة شاومي الصينية، تستعد للإعلان عن هاتف Poco F2 Pro، من خلال حدث عبر الإنترنت في 12 من مايو الجاري.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أوضحت التسريبات الأخيرة مزيد من تفاصيل حول المواصفات الخاصة بالهاتف، وتشير التوقعات إلى أن هاتف Redmi K30 Pro المرتقب من شاومي، سينطلق تحت اسم العلامة التجارية Poco.









وأشارت التسريبات إلى الألوان التى سينطلق بها هاتف Poco F2 Pro ، على أن يتوفر الجهاز بأربعة ألوان هي البنفسجي، الأزرق، الرمادي إلى جانب اللون الأبيض.





وأكدت التسريبات على أن نموذج هاتف Poco F2 Pro الذي يضم سعة تخزين 128 جيجابايت، والذي سيتم الإعلان عنه رسميا بعد خمس أيام فقط، سيتوفر بالأسواق قريبا بسعر 570 يورو، أي أقل من تسريبات شهر أبريل.





ووفقا للتسريبات السابقة، فأن الهاتف سينطلق للأسواق بسعر 649 يورو في النموذج الذي يضم ذاكرة وصول عشوائي رام 6 جيجابايت ، وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت، وكما يتوفر نموذج أخر بسعة تخزين 256 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي رام 8 جيجابايت بسعر 749 يورو.