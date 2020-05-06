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تكنولوجيا

قريبا.. إطلاق هاتف POCO F2 PRO بسعر منافس وكاميرا دائرية

الأربعاء 06/مايو/2020 - 05:01 م
هاتف Poco F2 Pro
هاتف Poco F2 Pro
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شيماء عبد المنعم
تستعد شركة بوكو Poco العلامة التجارية التابعة لشاومي، لإطلاق أحدث هواتفها POCO F2 PRO، والذي تم رصده في حملة ترويجية في متجر GearBest، حيث يظهر تصميم الهاتف بإعداد كاميرا خلفية دائرية مع شاشة كاملة.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، يأتي هاتف Poco F2 Pro قريبا، ضمن فئة الهواتف المميزة وبسعر منافس، حيث ينطلق هذا الإصدار بأفضل المواصفات من بينها معالج قوي، وسعة تخزينية كبيرة، وكاميرا رائعة، كما يضم بطارية بقدرة أعلى مع شحن سريع.


ولقد كشفت الحملة الترويجية في متجر GearBest الإلكتروني، الكثير من التفاصيل حول الجهاز الجديد، حيث من المتوقع أن تعلن العلامة Poco التجارية، خلال الأيام القادمة عن هاتف Poco F2 Pro.  

وسيأتي هاتف Poco F2 Pro،  بمعالج قوي مع ذاكرة عشوائية كبيرة، كما تأتي شاشة الهاتف بدون نتوء أو ثقب للكاميرا الأمامية لدعم الهاتف بعرض كامل في الشاشة.

ووفقا للحملة الترويجية، يأتي هاتف Poco F2 Pro، أيضا بسعة أعلى للبطارية تدعم تقنية الشحن السريع، كما يأتي بإعدادات مميزة في الكاميرا الخلفية والتى تأتي بتصميم دائري، بسعر مميز حيث يأتي النموذج الرئيسي بسعر 500 دولار.
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