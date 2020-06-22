بـ أقل من 3000 جنيه.. أفضل 5 هواتف ذكية.. صور

إذا كنت ترغب في شراء هاتف ذكي جديد مميز، ولكن ميزانيتك تشكل عائقًا دون ذلك، فالحل لازال موجودًا مع هه القائمة من الهواتف الذكية الإقتصادية التى تاتى أقل من 200 دولار أمريكي، أى أنها أقل من حاجز 3 آلاف جنيه مصري.





وبحسب موقع cnet التقني نستعرض قائمة بأفضل 5 هواتف ذكية فى فئة أقل من 200 دولار، وكان نصيب الأسد لصالح شركة سامسونج الكورية التى حضرت بأكثر من هاتف.





1- Samsung Galaxy A11









يتميز هذا الهاتف بشاشة مقاس 6.4 بوصة، مع كاميرا أساسية ثلاثية بدقة 13 و 5 و 2 ميجابكسل، و أخرى أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، بالإضافة لذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائى رام سعتي 2 و 3 جيجابايت، مع بطارية كبيرة بسعة 4 آلاف مللي أمبير، بينما يبلغ سعر هذا الهاتف 160 دولارًا أمريكيًا ما يعادل 2587 جنيهًا مصريًا.





2- LG K40



صدر هذا الهاتف أيضًا في عام 2019، ويتميز بشاشة مقاس 5.7 بوصة، وكاميرا أساسية دقتها 16 ميجابكسل، بينما الأمامية بدقة 8 ميجابكسل، با لإضافة لذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائى رام سعتي 2 و 3 جيجابايت، مع بطارية سعة 3 آلاف مللي أمبير، و يبلغ سعر الهاتف 150 دولار ما يعادل 2400 جنيه.





3- Motorola Moto G7 Play









يعد هذا الهاتف من أفضل هواتف أندرويد، حيث يتميز بشاشة قياس 5.7 بوصة، مع كاميرا خلفية واحدة دقتها 13 ميجابكسل، و أخرى أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، كما أنه مضاد للمياه، بالإضافة لذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائى رام سعة 2 جيجابايت، مع بطارية سعة 3 آلاف مللي أمبير، ويبلغ سعر هذا الهاتف 130 دولارًا ما يعادل 2100 جنيه مصري.





4- Samsung Galaxy A01









يعتبر هذا الهاتف هو أرخص أنواع هواتف سامسونج الجديدة، و يتميز بشاشة مقاس 5.7 بوصة، مع كاميرتين خلفيتين، الأساسية بدقة 13 و 2 ميجابيكسل، والأمامية بدقة 5 ميجابيكسل، بالإضافة لذاكرة داخلية سعتي 16 و 32 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائى رام سعة 2 جيجابايت، مع بطارية سعة 3 آلاف مللي أمبير، مقابل 125 دولارًا ما يعادل 2021 جنيهًا.





5- Motorola Moto E6









أطلق هذا الهاتف قى العام الماضى بشاشة قياس 5.5 بوصة، مع كاميرا أساسية دقتها 13 ميجابكسل، و أخري أمامة بدقة 5 ميجابكسل، با لإضافة لذاكرة داخلية سعة 16 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائى رام سعة 2 جيجابايت، مع بطارية سعة 3 آلاف مللي أمبير، مقابل 118 دولارًا ما يعادل 1900 جنيه.







