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تكنولوجيا

ملك الفئة المتوسطة.. هاتف Redmi K30 Ultra من شاومي ينفد في غضون ثوان من إطلاقه.. صور

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:59 ص
هاتف Redmi K30 Ultra
هاتف Redmi K30 Ultra
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شيماء عبد المنعم
كشفت شركة شاومي الصينية، خلال الأسبوع الماضي،  عن أحدث هواتف سلسلة Redmi K30، حيث يعد العضو السابع ضمن هذه التشكيلة، والذي يأتي بديلا للهاتف Redmi K30 Pro مع معالج من نوع +MediaTek Dimensity 1000. 

وبحسب ما ذكره موقع "notebook check"، نفدت  الدفعة الأولى من هاتف Redmi K30 Ultra، في غضون دقيقة واحدة فقط، من عرضه للبيع في الصين، حيث أكدت العلامة التجارية الفرعية لشركة شاومي أنها باعت 100 ألف وحدة من الجهاز فور إطلاقه.


وأطلقت شاومي هاتف Redmi K30 Ultra، منذ بضعة أيام جنبًا إلى جنب مع Mi 10 Ultra، وأكدت أن الجهازان سيكونا حصريين للصين ومن غير المرجح أن يصلا إلى الأسواق العالمية.

هاتف شاومي الجديد Redmi K30 Ultra، يأتي بشاشة من نوع AMOLED ، بقياس6.67 بوصة، إلى جانب كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 20 ميجابكسل، وأربع كاميرات خلفية الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وبدقة 13 ميجابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميجابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميجابكسل لكاميرا العمق.

ويعمل هاتف Redmi K30 Ultra، بمعالج من نوع +MediaTek Dimensity 1000، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة  6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.
Xiaomi Redmi K30 Ultra phone giant with retractable camera | Eg24 News

ويحتوي هاتف Redmi K30 Ultra، على بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 واط، وبرنامجيا يعمل الهاتف بنظام Android 10 ، مع واجهة MIUI 12.

ويتوفر هاتف شاومي Redmi K30 Ultra الجديد، بسعر يعادل 287 دولار أمريكي لنسخة 6 + 128 جيجابايت، وما يعادل 316 دولار أمريكي لنسخة 8 + 128 جيجابايت، وما يعادل 360 دولار أمريكي لنسخة 8 + 256 جيجابايت، وأما نسخة 8 + 512 فتأتي بسعر يعادل 388 دولار أمريكي.
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