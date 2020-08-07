شاومي تخطط لإطلاق Redmi K30 في 11 أغسطس

حصلت شركة شاومي Xiaomi ، خلال الأسبوع الماضي، على موافقة لجنة الاتصالات الصينية TENAA، لإصدار هاتف ذكي جديد، ولكن أكدت شركة تصنيع الهواتف الذكية على خططها لإطلاق هذا الإصدار لاحقًا هذا الشهر، احتفالًا بعقدها الأول في عالم الهواتف الذكية.





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، من المتوقع أن تطلق شاومي هاتف Redmi K30 الجديد، في يوم 14 أغسطس الجاري، ولكن أكدت شاومي من خلال إعلان تشويقي نشر اليوم، أن الإطلاق سيكون يوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس.





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وتشير بعض التوقعات إلى أن الإصدار المرتقب هو هاتف Redmi K30 Ultra، حيث سيصدر الهاتف باسم K30 Extreme Commemorative Edition، ولكن من المرجح أن يطلق عليه اسم Ultra عند إطلاقه خارج الصين.









وأشارت قائمة لجنة الاتصالات الصينية TENAA، إلى أن هذا الإصدار الخاص سيأتي بمواصفات أقرب للإصدرات الحالية Redmi K30 Pro، و Redmi K30 Pro Zoom، إلا أن هاتف Redmi K30 Ultra، يحتوي على نوع معالج جديد وهو Dimensity 1000 Plus من ميدياتك.





وتتشابه المواصفات الأخرى لهاتف Redmi K30 Ultra مع الإصدارات السابقة، حيث تم تصميم الهاتف بإعداد دائري لوحدة الكاميرا الخلفية، والتي تأتي بعدسة رئيسية بدقة 64 ميجابيكسل، وكاميرة سيلفي بدقة 20 ميجابيكسل، كما يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت.