تسريب مواصفات هاتف شاومي القادم Redmi 9 Prime

تستعد شركة شاومي Xiaomi ، للكشف عن هاتف Redmi 9 Prime، في الهند خلال الأسبوع الجاري، والذي من المقرر الإعلان عنه في 4 أغسطي الحالي.
ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، لم تكشف الشركة الصينية عن المواصفات الكاملة لهاتف Redmi 9 Prime بشكل رسمي، ولكن أكدت التقارير على أن الهاتف سيأتي بدقة شاشة FullHD+.
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وكما أشارت بعض التقارير إلى أن هاتف Redmi 9 Prime، وهو النسخة العالمية الجديدة من هاتف Redmi 9، الذي تم الإعلان عنه لأول مرة في إسبانيا في شهر يونيو المنصرم.
وإذا كانت التسريبات السابقة صحيحة، فمن المتوقع أن يعمل هاتف Redmi 9 Prime، بواسطة معالج من نوع Helio G80، وكما سيأتي بشاشة بقياس 6.53 بوصة.
وبالنسبة للكاميرات، سيأتي هاتف Redmi 9 Prime، مع مجموعة مكونة من خمس كاميرات، كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا خلفية العدسة الأساسية بدقة 13 ميجابيكسل،متصلة بوحدات فائقة الدقة 8 ميجابيكسل، وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابيكسل ووحدات استشعار عمق بدقة 2 ميجابيكسل، إلأى جانب قارئ بصمات الأصابع على ظهر الهاتف للمصادقة البيومترية.