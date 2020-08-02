تسريب مواصفات هاتف شاومي القادم Redmi 9 Prime

تستعد شركة شاومي Xiaomi ، للكشف عن هاتف Redmi 9 Prime، في الهند خلال الأسبوع الجاري، والذي من المقرر الإعلان عنه في 4 أغسطي الحالي.





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، لم تكشف الشركة الصينية عن المواصفات الكاملة لهاتف Redmi 9 Prime بشكل رسمي، ولكن أكدت التقارير على أن الهاتف سيأتي بدقة شاشة FullHD+.





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وكما أشارت بعض التقارير إلى أن هاتف Redmi 9 Prime، وهو النسخة العالمية الجديدة من هاتف Redmi 9 ، الذي تم الإعلان عنه لأول مرة في إسبانيا في شهر يونيو المنصرم.





وإذا كانت التسريبات السابقة صحيحة، فمن المتوقع أن يعمل هاتف Redmi 9 Prime، بواسطة معالج من نوع Helio G80، وكما سيأتي بشاشة بقياس 6.53 بوصة.





وبالنسبة للكاميرات، سيأتي هاتف Redmi 9 Prime، مع مجموعة مكونة من خمس كاميرات، كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا خلفية العدسة الأساسية بدقة 13 ميجابيكسل،متصلة بوحدات فائقة الدقة 8 ميجابيكسل، وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابيكسل ووحدات استشعار عمق بدقة 2 ميجابيكسل، إلأى جانب قارئ بصمات الأصابع على ظهر الهاتف للمصادقة البيومترية.