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تكنولوجيا

لمحبي الألعاب.. شاومي تطلق Xiaomi Black Shark 3S بشاشة خارقة.. تعرف على السعر والمواصفات

الجمعة 31/يوليه/2020 - 09:02 م
لمحبي الألعاب..شاومي
لمحبي الألعاب..شاومي تطلق Xiaomi Black Shark 3S بشاشة خارقة
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كريم جمال
كشفت شركة شاومي الصينية رسميًا اليوم عن تحفتها الفنية Xiaomi Black Shark 3S لمحبي الألعاب، والذى يأتى بشاشة خارقة بسرعة تحديث 120 هرتز فى الثانية، والتى تضمن أداء جبارا فى الألعاب.

وبحسب جى إس إم آرينا التقني، يأتى Xiaomi Black Shark 3S بشاشة كاملة دون حواف قياس 6.67 بوصة من نوع AMOLED، مع سرعتي تحديث للشاشة حسب إختيارك إما 90 أو 120 هرتز.

ويمتلك Xiaomi Black Shark 3S معالجًا قويًا من نوع Snapdragon 865، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 12 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة تخزين داخلية سعتي 128 و 256 جيجابايت، وهى من نوع UFS 3.1  لضمان أقصى سرعة نقل بيانات.

ولمحبي التصوير احتوى Xiaomi Black Shark 3S على كاميرا أساسية ثلاثية بدقة 64 و 13 و 5 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 20 ميجابيكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

كما تم تزويد Xiaomi Black Shark 3S ببطارية كبيرة سعة 4729  مللى أمبير، والتى تعدم الشحن السريع بقوة 65 واط من خلال منفذ شحن USB-C، حيث يستغرق الهاتف 12 دقيقة فقط لشحن 50% من البطارية هي فارغة تمامًا.

ويمكنك الحصول على Xiaomi Black Shark 3S مقابل 575 دولارًا أمريكيًا، ما يعادل 8700 جنيه مصري.
لمحبي الألعاب.. شاومي تطلق Xiaomi Black Shark 3S بشاشة خارقة.. تعرف على السعر والمواصفات
لمحبي الألعاب.. شاومي تطلق Xiaomi Black Shark 3S بشاشة خارقة.. تعرف على السعر والمواصفات
لمحبي الألعاب.. شاومي تطلق Xiaomi Black Shark 3S بشاشة خارقة.. تعرف على السعر والمواصفات
لمحبي الألعاب.. شاومي تطلق Xiaomi Black Shark 3S بشاشة خارقة.. تعرف على السعر والمواصفات
لمحبي الألعاب.. شاومي تطلق Xiaomi Black Shark 3S بشاشة خارقة.. تعرف على السعر والمواصفات
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