فيفو تعلن عن هاتف الألعاب iQOO 3 5G.. صور ومواصفات وأسعار

كشفت شركة فيفو Vivo، عبر علامتها التجارية الفرعية المخصصة لهواتف الألعاب iQoo، عن الهاتف الذكي الجديد iQoo 3، الداعم لشبكات الجيل الخامس 5G، والمتميز من حيث الإمكانيات والأداء، وذلك في حدثين متزامنين في الصين والهند.





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعمل هاتف الألعاب الجديد iQOO 3 5G، بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 865 وبذاكرة عشوائية رام من نوع LPDDR5 بسعة حتى 12 جيجابايت، وذاكرة داخلية حتى 256 جيجابايت.





- مواصفات هاتف الألعاب iQOO 3 5G:





يحتوي هاتف فيفو الجديد iQoo 3، على شاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6,44 بوصة، بدقة Full HD+، وسطوع يصل إلى 1200 شمعة، وتدعم محتوى HDR10+ مع 180 هرتز من معدل استجابة اللمس، مع مستشعر بصمة أسفل الشاشة.





ويأتي هاتف iQoo 3، بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل، في ثقب في الزاوية العلوية اليمنى للهاتف، وبكاميرا خلفية رباعية، الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل، وعدسة تليفوتوغرافية بدقة 13 ميجابيكسل، وقدرة تقريب رقمية 20X، وعدسة واسعة الزاوية للغاية بدقة 13 ميجابيكسل، ومستشعر عمق 2 ميجابيكسل.





ويدعم الهاتف شبكات اتصال الجيل الخامس 5G، وهي واحدة من أبرز مميزات الهاتف، ويعمل هاتف iQoo 3 ببطارية 4,440 مللي أمبير ساعة، تدعم تقنية الشحن السريعة للغاية بقدرة 55 واط، ويعمل بواجهة المستخدم iQoo UI 1.0، المعتمدة على نظام تشغيل أندرويد 10، مع وضع للعب الفائق Ultra Game Mode، الذي يحظر الإشعارات والمكالمات عند اللعب.



