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تكنولوجيا

لمحبى الألعاب.. عرض مغري من جوجل لمالكي أجهزة كروم كاست ألترا .. تعرف عليه

السبت 07/مارس/2020 - 06:24 م
ندى على
قدمت شركة جوجل عرض مغرى لمحبي الألعاب، من خلال خدمة الألعاب التى تقدمها الشركة  Stadia ، وذلك لكل مالكى أجهزة Chromecast Ultra أو كروم كاست ألترا. 

وسيتمتع مالكى أجهزة كروم كاست ألترا بعرض Pro Pass وهو عبارة عن 3 أشهر مجانية من اشتراك Stadia Pro. 

وذكر موقع The Verge أن شركة جوجل قالت  إنه ليس على المستخدمين القيام بشراء أجهزة كروم كاست ألترا جديدة، وإنما سيكون عليهم اختيار استقبال رسائل البريد الإلكترونى من جوجل، والتى سترسل لكل عملاء مالكى أجهزة Chromecast Ultra. 

وتعد خدمة الألعاب Stadia والتى تقدمها جوجل، هى خدمة جديدة لمحبى الألعاب، كما أن عرض Pro Pass هو الأول من نوعه التى تقدمه جوجل منذ إطلاق الخدمة، ويعتبر هذا العرض المجانى لاستهداف عدد أكبر من المستخدمين للخدمة على مستوى العالم، حيث تقوم جوجل بإطلاقه في 14 دولة حتى الآن. 

وتبلغ تكلفة Stadia Pro حاليا 10 دولار، أى ما يعادل حوالى 156جنيه مصرى. في الشهر، وكانت الطريقة الوحيدة للتمتع بالخدمة  قبل هذا العرض هي نظام التمرير للأصدقاء من خلال مشترك حالي أو شراء  Premiere edition وهو نظام العرض الأول،  أو نظام  Founders مقابل 129 دولار أى ما يعادل حوالى 2000 جنيه مصرى. 


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