منصة الألعاب «ستاديا» تصل إلى هواتف «سامسونج وآسوس ورازر» نهاية فبراير

أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية، عملاق محركات البحث على الإنترنت، أن منصة الألعاب السحابية الرقمية "ستاديا" ستعمل على بعض هواتف "أندرويد" الذكية التي تصنعها شركات "سامسونج" و"آسوس" و"رازر"، ابتداء من 20 فبراير الجاري، بعد أن كانت تعمل فقط على بعض هواتف "بيكسل" الذكية.





وتشمل قائمة الهواتف الذكية المدعومة من المنصة، نحو 19 هاتفا من بينها هاتف "سامسونج جالاكسي إس20" المقرر إطلاقه في السادس من مارس المقبل، هواتف "سامسونج جالاكسي إس8" و"إس8 بلس" و"إس8 أكتيف" و"جالاكسي نوت 8" وجالاكسي إس9" و"إس9 بلس" و"جالاكسي نوت9"، و"جالاكسي إس10" و"إس10 إي" و"إس10 بلس"، و"جالاكسي نوت10" و"نوت 10 بلس"، و"جالاكسي إس20" و"إس20 بلس" و"إس20 ألترا".





كما تضم قائمة الدعم هواتف "رازر فون" و"رازر فون2" و"آسوس روج فون" و"آسوس روج فون2".





الدعم المضاف الجديد – مجتمعا مع الدعم الحالي لهواتف "بيكسل2" و"بيكسل2 إكس إل" و"وبيكسل3" و"بيكسل3 إكس إل" و"بيكسل3 أيه" و"بيكسل3 أيه إكس إل" و"بيكسل4" – يعني اتساع مساحة لعب ألعاب "ستاديا" الرقمية إلى 26 هاتف "أندرويد" مختلفا.





وكانت "جوجل" قد تعهدت بإضافة أكثر من 120 لعبة إلى خدمة الألعاب الرقمية السحابية "ستاديا" خلال 2020، وأعلنت عن 5 منها فقط هذا الأسبوع.