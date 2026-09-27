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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التنمية المحلية تعلن انطلاق الأسبوع التدريبي الثامن بمركز سقارة.. غداً

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الثامن من الخطة التدريبية للعام 2026 / 2027 بمركز التنمية المحلية بسقارة، غداً الأثنين والمقرر تنفيذه خلال الفترة من ٢٨ سبتمبر وحتي ١ أكتوبر  ٢٠٢٦ ، والذي يتضمن تنفيذ 3 برامج تدريبية متخصصة، إلى جانب استمرار عدد من البرامج التدريبية والاختبارات، في إطار جهود الوزارة المستمرة لبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية ورفع كفاءتهم، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

برامج تدريبية متخصصة تستهدف تطوير المهارات القيادية

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تواصل تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستهدف تطوير المهارات القيادية والإدارية والرقمية للعاملين بالإدارة المحلية، مع التركيز على تأهيل الكوادر لمواكبة التطورات الحديثة في مجالات الإدارة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة العمل المحلي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عصام الجوهري، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف على مركز التنمية المحلية بسقارة، أن برامج الأسبوع التدريبي الثامن يتضمن تنفيذ برنامج «استخدام الذكاء الاصطناعي في برامج وأدوات الأوفيس وخدمات جوجل»، إلى جانب استمرار برنامج «إعداد رئيس قرية رقم (6) – المستوى الثاني» خلال الأسبوع الثاني من البرنامج، واستمرار برنامج «إعداد مدير عام الشئون القانونية رقم (1) – المستوى الثاني» خلال الأسبوع الثاني والأخير من البرنامج، كما يشهد الأسبوع الحالي استمرار اختبارات العاملين بالوزارة بنظام «الأودا» لعدد 164 متعاقدًا بالوزارة، وذلك خلال الأسبوع الثالث من الاختبارات.

وأشار مساعد الوزيرة إلى أن البرامج التدريبية تستهدف تعزيز القدرات القانونية والقيادية للعاملين بالإدارة المحلية، إلى جانب تنمية مهارات التعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية الحديثة، بما يساهم في رفع كفاءة الأداء ودعم التحول الرقمي داخل وحدات الإدارة المحلية.

التنمية المحلية التنمية المحلية والبيئة وزيرة التنمية المحلية والبيئة مركز سقارة منال عوض

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