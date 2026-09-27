الأحد .. مناقشة كتاب «ألغام الهويات: تحديات الدين والدولة في العالم العربي»

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين ندوة لمناقشة كتاب «ألغام الهويات: تحديات الدين والدولة في العالم العربي» للكاتب والباحث هاني نسيرة، والصادر عن دار رؤية للنشر مؤخرًا، وذلك يوم الأحد 4 أكتوبر، في تمام السادسة مساءً، بقاعة أمين الرافعي.

يشارك في الندوة المفكر السياسي الدكتور علي الدين هلال، والمفكر السياسي الدكتور سمير مرقس، والكاتب الصحفي عبد العظيم حماد، والدكتور صبحي عسيلة، الخبير السياسي ونائب رئيس تحرير «الأهرام»، ويدير الندوة الكاتب الصحفي حمدي رزق، بحضور نخبة من الكتّاب والصحفيين والأدباء والمثقفين.

وتتناول الندوة أبرز القضايا، التي يطرحها الكتاب حول إشكاليات الهوية، والعلاقة بين الدين والدولة، وتحديات الدولة الوطنية، وتحولات الهويات في العالم العربي.