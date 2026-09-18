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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«الصحفيين» تنتهي من تنفيذ 25 عمرة مجانية بالقرعة العلنية وتعظيم الموارد الذاتية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أعلنت لجنة الحج والعمرة في نقابة الصحفيين، برئاسة محمد السيد الشاذلي، عن الانتهاء من تنفيذ 25 عمرة مجانية تم تخصيصها للزملاء الصحفيين، وطرحها خلال الفترة الماضية من خلال القرعة العلنية.

وأوضحت اللجنة أن آخر العمرات المجانية، والبالغ عددها 6 عمرات، التي جرت القرعة العلنية عليها خلال احتفالية النقابة بالمولد النبوي الشريف، تم تنفيذها أمس الأربعاء الموافق 16 سبتمبر الجارى، لتكون بذلك اللجنة قد أتمت تنفيذ العمرات المجانية، التي سبق الإعلان عنها.

وأكدت لجنة الحج والعمرة أن هذه المبادرات تأتي في إطار حرصها على تقديم خدمات ومزايا جديدة للزملاء الصحفيين، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج اللجنة.

وأشارت اللجنة إلى نجاحها خلال الفترة الماضية في جذب عددٍ من الرعاة للحفلات والفعاليات التي تنظمها، مؤكدة أن جميع الفعاليات والعمرات المجانية، التي نظمتها اللجنة لم تُحمّل ميزانية النقابة أي أعباء مالية، في إطار جهودها لتعظيم موارد النقابة، والاستفادة من الشراكات والرعاية.

لجنة الحج والعمرة في نقابة الصحفيين محمد السيد الشاذلي عمرة مجانية عمرة الحج

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