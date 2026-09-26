الصحفيين تدعو لمناقشة مفتوحة حول الحماية النقابية لممارسي المهنة.. والضوابط المؤسسية لتنظيمها

دعت نقابة الصحفيين جميع الأعضاء والنقابيين السابقين وكل المهتمين بالشأن النقابي والمهني إلى مناقشة مفتوحة، يوم السبت القادم، حول الحماية النقابية لممارسي المهنة، والضوابط المؤسسية لتنظيمها.

تُعقد الحلقة النقاشية فى الخامسة مساء السبت القادم 3 أكتوبر 2026 بمقر النقابة، وتدور حول:

- السبل القانونية واللائحية والمهنية لشمول الحماية النقابية لكل ممارسي المهنة الحقيقيين.

- الضوابط المؤسسية لتنظيم حقوق العاملين في المواقع.

باعتبار تنظيم حقوق العاملين في المواقع مقدمة لتنظيم المشهد الصحفي، وهو ما يؤكد ضرورة وضع إجراءات صارمة للعضوية تضمن التحقق من الممارسة الفعلية للمهنة وتقاوم المنتحلين، مع وضع ضمانات تمنع المؤسسات من استغلال الأوضاع الراهنة للعصف بحقوق العاملين، في إطار تنظيم شامل يوازن بين حماية المهنة وحفظ حقوق ممارسيها.

- ضبط الممارسات التي تنال من حقوق الزملاء، بما يضمن توسيع السوق الصحفي وفق قواعد مؤسسية وقانونية.

وأكدت النقابة أنها إذ تتطلع إلى سماع المقترحات في هذا الإطار، فإنها تشدد على أنها ستظل المظلة الجامعة للدفاع عن المهنة وحقوق العاملين فيها، وذلك في إطار خطواتها النقابية لضبط المشهد الصحفي وحماية جميع ممارسي المهنة.