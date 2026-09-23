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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقيب الصحفيين يدعو لحوار حول شمول الحماية النقابية لجميع ممارسي المهنة

خالد البلشي
خالد البلشي
علا محمد

دعا خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إلى عقد نقاش مفتوح داخل نقابة الصحفيين الأسبوع المقبل، لمناقشة أوضاع العاملين في مجال الصحافة، وبحث سبل شمول الحماية النقابية لجميع ممارسي المهنة، مؤكدًا ضرورة أن تتم مناقشة القضية تحت مظلة النقابة وبرعاية الجمعية العمومية.

وقال خالد البلشي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه تابع النقاش الدائر خلال اليومين الماضيين، موضحًا أن الأمر يحتاج إلى «ضبط مهني، وتوضيح مفاهيم، وعودة إلى قواعد النقاش المنضبط القائم على حرية التناول بعيدًا عن التراشق المتبادل مهما اختلفت الآراء».

وأكد نقيب الصحفيين أن أي دعوة لتنظيم حقوق العاملين في مهنة الصحافة، سواء في الصحافة المطبوعة أو الإلكترونية، خارج مظلة نقابة الصحفيين وبعيدًا عن رعايتها، «فهي دعوة مرفوضة»، مشددًا على أن أي نقاش يخص الصحفيين الإلكترونيين يجب أن يتم من خلال النقابة.

وأوضح البلشي أن هناك فارقًا بين «الملاك والعاملين والمؤسسة»، مشيرًا إلى أن لكل طرف دوره وحقوقه داخل منظومة العمل، لافتًا إلى أن حق العاملين في تنظيم أنفسهم من خلال النقابات هو حق أصيل للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم.

وأضاف أن بيئة العمل الصحفي تضم نوعين من التنظيم النقابي، الأول يتمثل في اللجان العمالية داخل المؤسسات، والثاني هو النقابة المهنية التي تدافع عن المهنة وممارسيها، مؤكدًا ضرورة تكامل النوعين للحفاظ على حقوق العاملين وضبط العمل.

وحذر نقيب الصحفيين من الدعوات الخاصة بتأسيس كيانات تضم المؤسسات بدعوى الدفاع عن حقوق العاملين، معتبرًا أن هذا الأمر قد يؤدي إلى خلط بين أدوار الملاك والعاملين والمؤسسات، وقد يفتح الباب أمام ممارسات احتكارية في سوق الإعلام.

وأشار البلشي إلى أهمية دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية وتفعيل الآليات الحمائية الموجودة في القانون، مطالبًا بتفعيل النصوص التي تكفل حماية حقوق العاملين بالمؤسسات والمواقع، بدلًا من استحداث كيانات جديدة للقيام بهذه الأدوار.

وتطرق نقيب الصحفيين إلى ما فهمه من حديث ضياء رشوان بشأن تأسيس اتحاد لملاك المواقع، موضحًا أن رشوان حرص على توضيح موقفه، وأنه يرى ضرورة إبعاد هذه الدعوة عن النقاش الخاص بتنظيم العاملين في المهنة.

وأكد البلشي أن «الأزمة الحقيقية» تتمثل في أن نقابة الصحفيين لم تعد مظلة لجميع العاملين في المهنة، في ظل التطورات التي شهدها القطاع الصحفي خلال السنوات الماضية، مشددًا على ضرورة العمل من أجل حل هذه الأزمة.

وأوضح أن شمول الحماية النقابية لجميع ممارسي المهنة يأتي لثلاثة أسباب، أولها أن الحماية النقابية حق يجب أن يمتد لجميع ممارسي المهنة، وثانيها المساهمة في تنظيم المهنة، وثالثها منع استغلال عدم شمول الحماية النقابية للجميع في إنشاء كيانات أو ترتيبات جديدة خارج إطار النقابة.

وحذر البلشي من إنشاء كيانات تجمع بين الملاك والعاملين، معتبرًا أن مثل هذه الترتيبات قد تؤدي إلى تضارب في المصالح، خاصة في مجال الإعلام، داعيًا بدلًا من ذلك إلى العمل على تنظيم أوضاع صحفيي المواقع وسبل ضمهم إلى نقابة الصحفيين.

كما دعا إلى تنظيم حقوق العاملين داخل المؤسسات والمواقع، والبدء في تشكيل لجان عمالية داخل هذه المؤسسات، بما يضمن حماية حقوق العاملين ومنع استغلال أوضاعهم، مؤكدًا أن وجود هياكل مؤسسية واضحة لتنظيم حقوق العاملين يجب أن يكون جزءًا من اعتماد المؤسسات.

وفي ختام حديثه، وجه خالد البلشي دعوة إلى جميع المهتمين بالمهنة وممثلي الصحف والمواقع وشيوخ المهنة، للمشاركة في نقاش جاد داخل نقابة الصحفيين، بهدف الوصول إلى حلول تضمن مد الحماية النقابية إلى جميع ممارسي المهنة الحقيقيين.

وأكد أن النقابة ستبدأ الإعداد لهذه اللقاءات فورًا، على أن تنطلق جلسات النقاش خلال الأسبوع المقبل، وتكون تحت مظلة النقابة، وصولًا إلى رؤية متماسكة للمستقبل لا يتم إقرارها إلا من خلال الجمعية العمومية.

خالد البلشي نقيب الصحفيين نقاش مفتوح مجال الصحافة فيسبوك

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