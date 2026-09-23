الوفد الأمريكي يغادر قاعة الأمم المتحدة خلال كلمة الرئيس الإيراني

غادر الوفد الأمريكي قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع بدء الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلقاء كلمته أمام أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في خطوة لفتت الأنظار خلال اجتماعات المنظمة الدولية في نيويورك.

وجاءت مغادرة الوفد الأمريكي في ظل استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تحركات دبلوماسية مكثفة تشهدها أروقة الأمم المتحدة بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة، ومحادثات تجري بين الجانبين بشأن تطورات الأزمة الراهنة.

وتأتي كلمة الرئيس الإيراني في وقت تتركز فيه الأنظار على المواقف التي ستطرحها طهران خلال الاجتماعات الأممية، خاصة في ظل التصعيد المتواصل بين البلدين، والجهود الرامية إلى بحث مسارات دبلوماسية للتعامل مع الملفات الخلافية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ألقى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، وتطرق خلالها إلى عدد من الملفات الدولية، من بينها تطورات المواجهة مع إيران وموقف الإدارة الأمريكية من المفاوضات والاتصالات الجارية.

وشهدت اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تحركات متبادلة من وفدي الولايات المتحدة وإيران، في ظل الخلافات القائمة بين البلدين، حيث غادر عدد من أعضاء الوفد الإيراني القاعة خلال كلمة ترامب، وفق تقارير إعلامية.

وتحظى مشاركة الرئيس الإيراني في اجتماعات الجمعية العامة باهتمام دولي، في ظل استمرار المساعي الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التوتر بين طهران وواشنطن، بالتزامن مع مباحثات واتصالات تجري على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.

ويأتي مغادرة الوفد الأمريكي لقاعة الجمعية العامة خلال كلمة بزشكيان كأحدث مشهد يعكس طبيعة الخلافات السياسية بين البلدين، في وقت تتواصل فيه التحركات الدولية لبحث تطورات الأزمة ومسارات التعامل معها.