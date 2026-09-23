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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إصابة شاب وشقيقته بطلقات نارية خلال مشاجرة فى قرية أسمنت بقنا

مشاجرة
مشاجرة

أصيب شاب وشقيقته، بطلقات نارية خلال مشاجرة وقعت مع آخرين بقرية أسمنت التابعة لمركز نقادة جنوب قنا.
 

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد إصابة شاب وشقيقته بطلقات نارية خلال مشاجرة بقرية أسمنت التابعة لمركز نقادة.

تبين من المعلومات الأولية، وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص، نتج عنها إصابة أسعد.س، 35 عاما، وشقيقته تهاني 30 عاما.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع المشاجرة وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.
 

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة.

قنا قرية أسمنت مشاجرة طلقات نارية مستشفى قنا العام أخبار قنا

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