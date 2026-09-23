ملثمون ويحملون أسلحة على الطريق.. القبض على باقي عناصر تشكيل عصابي خطر بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص "ملثمين" يحملون أسلحة نارية باستيقاف قائدى السيارات ومحاولة سرقتهم بالإكراه بالجيزة.





وأمكن تحديد 3 من مرتكبى الواقعة (3 عناصر جنائية شديدة الخطورة) وباستهدافهم أمكن ضبط أحدهم ومصرع اثنين منهم.. ونشر بيان على الصفحة الرسمية للوزارة بذات المضمون.

وباستكمال الفحص أمكن تحديد مكان اختباء باقى عناصر التشكيل (5 عناصر جنائية شديدة الخطورة) بالظهير الصحراوى بنطاق محافظة الجيزة ، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وضبط بحوزتهم (3 بندقية آلية – طبنجة – كمية من مخدر الحشيش).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.