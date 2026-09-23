مصرع عامل سقط من الطابق الثالث بعقار تحت الإنشاء في أكتوبر

في لحظات تحولت فيها ساعات العمل إلى مأساة، فقد عامل حياته إثر سقوطه من الطابق الثالث داخل عقار تحت الإنشاء بمنطقة الـ800 فدان بمدينة السادس من أكتوبر، لتسدل الواقعة الستار على حياة الضحية بشكل مفاجئ أثناء تأدية عمله.

بدأت تفاصيل الحادث بتلقي الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا يفيد بسقوط أحد الأشخاص من ارتفاع داخل عقار تحت الإنشاء بمنطقة الـ800 فدان، بالقرب من محطة المياه.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبإجراء الفحص تبين أن الضحية عامل، سقط من الطابق الثالث أثناء وجوده داخل العقار ومباشرته مهام عمله.

ولم تفلح محاولات إنقاذه، حيث أسفر السقوط عن وفاته في الحال، فيما جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر المحضر اللازم بشأن الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، وبيان أسبابه والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.