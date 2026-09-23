حبس عاطل بتهمة التحرش بفتاة داخل ميكروباص في أكتوبر

قررت النيابة العامة بأكتوبر حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتحرش بفتاة داخل ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر.

وواجهت النيابة المتهم بالاتهام المنسوب إليه من الفتاة بقيامه بملامسة أجزاء حساسة من جسدها اثناء استقلاله الميكروباص بجوارها، وطلبت النيابة تحريات مباحث أكتوبر حول الواقعة.

وألقت مباحث أكتوبر القبض على عاطل يبلغ من العمر 30 عاما، لاتهامه بالتحرش بطالبة تبلغ 20 عاما، أثناء استقلالها ميكروباص بدائرة القسم، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا يفيد بتعرض طالبة للتحرش داخل ميكروباص بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات، تبين أن المتهم كان يجلس بجوار الطالبة، وقام بملامسة أجزاء حساسة من جسدها، ما دفعها للاستغاثة بمستقلي الميكروباص، الذين تمكنوا من اصطحابه إلى قسم الشرطة.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.