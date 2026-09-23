بكين تستضيف الاجتماع الثامن للحوار رفيع المستوى بين "أوبك" والصين حول الطاقة

عُقد اليوم في العاصمة الصينية (بكين) الاجتماع رفيع المستوى الثامن للحوار بين منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والصين حول الطاقة، برئاسة مشتركة بين الأمين العام للمنظمة هيثم الغيص، ورئيس الإدارة الوطنية للطاقة في الصين وانغ هونغ تشي.

وأشاد الغيص - خلال الاجتماع - بالتعاون الممتد لأكثر من عقدين بين الجانبين، مؤكدًا أنه "بعد مرور عشرين عامًا، أثمرت تلك البدايات إطارًا دائمًا وعمليًا للتعاون في قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، لا سيما أمن الإمدادات والطلب واستقرار الأسواق".

وشهد الاجتماع تركيزًا على القضايا المحورية المتعلقة بأمن الطاقة وآفاق السوق المستقبلي، مع التنويه بأهمية ضمان الاستثمارات الكافية في كافة مجالات الطاقة.

كما أشاد المشاركون بالدور الإستراتيجي الذي تلعبه الصين في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي وتحريك مستويات الطلب على الطاقة.

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/ أ ش أ /