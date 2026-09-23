يبيع المخدرات بالجرام.. مفاجأة في قضية الشاعر الغنائي وليد الغزالي

لم يتوقع شاعر غنائي أن تنتهي تحركاته في عالم الغناء إلى أروقة التحقيقات، بعدما سقط في قبضة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، وبحوزته 60 كيسا من مخدر الكوكايين، لتكشف التحقيقات تفاصيل نشاطه في ترويج المخدر.

تفاصيل ضبط المتهم

البداية كانت بورود معلومات إلى الأجهزة الأمنية تفيد بحيازة المتهم كمية من المواد المخدرة، وقيامه بترويجها، وعلى الفور بدأت الأجهزة المختصة في إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، حتى تم التأكد من صحة المعلومات وتحديد المتهم.

وبعد تقنين الإجراءات، تحركت قوة أمنية وتمكنت من ضبط الشاعر الغنائي، وبتفتيشه عُثر بحوزته على 60 كيسا من مخدر الكوكايين، وتم التحفظ على المضبوطات واقتياده إلى جهة التحقيق.

وخلال التحقيقات، تبين أن المتهم كان يقوم بترويج الكوكايين والآيس، وأنه كان يبيع الجرام الواحد مقابل 1500 جنيه، لتكشف التحقيقات جانبا من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، قررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات، قبل أن يتم تجديد حبسه، فيما تواصل جهات التحقيق استكمال الإجراءات للوقوف على جميع ملابسات الواقعة.