الأحد.. «الصحفيين» تنظم ندوة عن الاستثمار بالبورصة وتوزع محافظ مالية بـ 75 ألف جنيه

تنظم نقابة الصحفيين في تمام الساعة الخامسة يوم الأحد القادم الموافق 27/9/2026، ندوة اقتصادية تحت عنوان "أهمية البورصة المصرية ودور الصحفيين في نشر ثقافة الاستثمار في أسواق المال"، بجهود الزميل مساعد الليثي عضو اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين، ويأتي ذلك بالتزامن مع عقد الجمعية العمومية غير العادية لصندوق التكافل، وتحت رعاية خالد البلشي نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الصندوق.

يشارك في الندوة كوكبة من خبراء سوق المال والبورصة المصرية، ومجموعة من الشركات العاملة في المجال والتي ستقوم بتقديم عدة جوائز يتم السحب عليها فور انتهاء الندوة.

تناقش الندوة الاقتصادية عدة محاور تدور حول أهمية البورصة المصرية وتاريخها، ودورها كأداة لتمويل المشروعات التنموية، وأدوات الاستثمار في البورصة، والفرق بين المضاربة والاستثمار، ومواصفات المستثمر الناجح، ودور الصحفيين في نشر ثقافة الاستثمار في البورصة.

ويتحدث في الندوة كل من رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، وعادل عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، والسيد عمرو فاروق رئيس مجلس إدارة شركة تايكون لإدارة المحافظ، ووائل عنبه خبير أسواق المال المعروف ونائب رئيس شركة تايكون لإدارة المحافظ، وأحمد سعد رئيس مجلس إدارة شركة الصك لتداول الأوراق المالية، ومحمود عطا عضو مجلس إدارة شركة الصك لتداول الأوراق المالية.

جوائز على الزملاء الحاضرين

وتتضمن الندوة توزيع جوائز على الزملاء الحاضرين بمسرح النقابة، عبارة عن مجموعة محافظ استثمارية قيمتها الإجمالية 75 ألف جنيه، عبارة عن 15محفظة أسهم قيمة كل محفظة خمسة آلاف جنيه، يتم السحب عليها من بين أسماء الحاضرين بمسرح النقابة، بشرط حضور الزميل بشخصه داخل المسرح أثناء الندوة وعند إجراء عملية السحب.

المحافظ مقدمة من شركات تايكون لإدارة المحافظ وثمار لتداول الأوراق المالية والصك لتداول الأوراق المالية.

يحق للزميل استكمال عملية الاستثمار والتداول في الأسهم أو طلب سحب المبلغ بعد أول عملية شراء وبيع لأسهم المحفظة.

وتتضمن الجوائز توزيع ٣٠٠ اشتراك لشاشات متابعة أسعار الأسهم في البورصة، ويتم توزيعها على الحاضرين بأسبقية الحضور مقدمة من شركة الصك لتداول الأوراق المالية.

ومن المقرر أن يعلن السيد أحمد سعد رئيس مجلس إدارة شركة الصك لتداول الأوراق المالية عن دورة تدريبية مجانية أون لاين، يقدمها أفضل الخبراء للزملاء المهتمين بالقطاع مجانًا بالتنسيق مع النقابة، تحت عنوان "المستوى الأول مبادئ الاستثمار في الأوراق المالية" مع الحصول على شهادات معتمدة.