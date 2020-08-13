شاومي تكشف عن هاتف Mi 10 Ultra الجبار.. السعر والمواصفات الكاملة..صور

ويمتلك Mi 10 Ultra معالجًا قوياُ ثمانى النواة من Snapdragon 865، مع ذاكرة وصول عشوائى رام سعات 8 و 12 و 16 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة تخزين داخلية سعات 128 و 256 و 512 جيجابايت، وهي من نوع UFS 3.1 لضمان أقصي سرعة فى نقل البيانات.









كما تم تزويد Mi 10 Ultra ببطارية سعة 4500 مللي أمبير، تدعم شحن سلكي بقوة 120 واط، عبر منفذ شحن USB-C، و أخر لاسلكي بقدرة 50 واط، مع ميزة الشحن العكسي بقوة 10 واط.









يمكنك الحصول على هاتف Mi 10 Ultra فى ألوان الأسود و الرمادي و الشفاف، مقابل 650 يورو ما يعادل 12300 جنيه مصري، ومن المتوقع أن يتم إطلاقه بالأسواق العالمية قبل إنتهاء الشهر الجاري.