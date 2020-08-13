شاومي تكشف عن هاتف Mi 10 Ultra الجبار.. السعر والمواصفات الكاملة..صور

كشفت شركة شاومي الصينية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم عن أحدث هاتف ذكي لها والذى يحمل اسم Mi 10 Ultra، وذلك بالتزامن مع الذكرى العاشرة لدخولها مجال صناعة الهواتف الذكية.
وبحسب تك رادار التقني، فهاتف Mi 10 Ultra يأتى ضمن فئة الهواتف الرائدة Flagship عالية المواصفات، حيث يقدم شاشة قياس 6.67 بوصة من نوع FHD+ OLED، مع معدل تحديث هيرتز فى الثانية، مع نوتش أمامى على هيئة ثقب أعلى الشاشة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي، و قارىء للبصمة أسفل الشاشة نفسها.
ولمحبي التصوير جاء Mi 10 Ultra بكاميرا أساسية رباعية بدقة 48 و 48 و 12 و 12 ميجابيكسل، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل، بالإضافة لفلاش LED قوي، مع ميزة التقريب البصري حتى 5 مرات، والهجين حتى 120 مرة.
ويمتلك Mi 10 Ultra معالجًا قوياُ ثمانى النواة من Snapdragon 865، مع ذاكرة وصول عشوائى رام سعات 8 و 12 و 16 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة تخزين داخلية سعات 128 و 256 و 512 جيجابايت، وهي من نوع UFS 3.1 لضمان أقصي سرعة فى نقل البيانات.
كما تم تزويد Mi 10 Ultra ببطارية سعة 4500 مللي أمبير، تدعم شحن سلكي بقوة 120 واط، عبر منفذ شحن USB-C، و أخر لاسلكي بقدرة 50 واط، مع ميزة الشحن العكسي بقوة 10 واط.
يمكنك الحصول على هاتف Mi 10 Ultra فى ألوان الأسود و الرمادي و الشفاف، مقابل 650 يورو ما يعادل 12300 جنيه مصري، ومن المتوقع أن يتم إطلاقه بالأسواق العالمية قبل إنتهاء الشهر الجاري.