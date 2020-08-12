رسميا شاومى تطلق هاتفها العملاق Mi 10 Ultra .. سعر ومواصفات خارقة.. صور

قامت شركة شاومى Xiaomi الصينية، بإطلاق هاتف Mi 10 Ultra رسميا، من فئة الهواتف الرائدة flagship والذى ينتمى لمجموعة Mi التى صدر منها الهاتف العملاق Mi 10 Pro في بداية العام الحالى 2020.





وحسب موقع GSMArena فإن هاتف Mi 10 Ultra يأتى بشاشة بحواف منحنية من نوع OLED و بقياس 6.67 بوصة، وبجودة +FHD، وبمعدل تحديث للشاشة 120 هرتز.









ويحتوى هاتف Mi 10 Ultra على 3 كاميرات خلفية الأساسية بدقة 48 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة 1/1.32 ، والثانية كاميرا بعدسة واسعة بدقة 20 ميجابيكسل، والثالثة كاميرا من نوع telephoto بدقة 12 ميجابيكسل.





أما كاميرا السيلفى هاتف Mi 10 Ultra فبدقة 20 ميجابيكسل، وزووم 2x optical zoom





ويتميز الهاتف بسرعة تسجيل الفيديو ب 8K في الثانية.





ويتميز هاتف Mi 10 Ultra بمعالج من نوع Snapdragon 865 ، و ثلاث نسخ من الذاكرة الداخلية ب 128 و 256 و 512 جيجا بايت ، مع ذاكرة عشوائية ب 8 و 12 و 16 جيجا بايت رام، مع نظام تشغيل Android 10 ، وواجهة مستخدم MIUI 12 للسوفت وير.









وتأتى بطارية هاتف Mi 10 Ultra ب 4.500 مللى أمبير، مع شاحن بقدرة 120 واط يستطيع شحن البطارية في 20 دقيقة، وتدعم البطارية خاصية الشحن السريع اللاسلكى التى تصل ل 50 واط.





ويبدأ سعر هاتف هاتف Mi 10 Ultra لأصغر نسخة 128 / 8 جيجا بايت ب 760 دولار أمريكى أى ما يعادل 145 . 12 ألف جنيه مصرى.



