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تكنولوجيا

رسميا شاومى تطلق هاتفها العملاق Mi 10 Ultra .. سعر ومواصفات خارقة.. صور

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:02 ص
رسميا شاومى تطلق
رسميا شاومى تطلق هاتفها العملاق Mi 10 Ultra
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ندى على
قامت شركة شاومى Xiaomi  الصينية، بإطلاق هاتف Mi 10 Ultra رسميا، من فئة الهواتف الرائدة  flagship والذى ينتمى لمجموعة Mi التى صدر منها الهاتف العملاق Mi 10 Pro في بداية العام الحالى 2020. 

وحسب موقع GSMArena فإن هاتف Mi 10 Ultra يأتى بشاشة بحواف منحنية من نوع OLED و بقياس 6.67 بوصة، وبجودة  +FHD، وبمعدل تحديث للشاشة 120 هرتز. 


Xiaomi Mi 10 Ultra is here with 120W wired charging, 120x zoom periscope and Snapdragon 865
ويحتوى هاتف  Mi 10 Ultra على  3 كاميرات خلفية الأساسية بدقة 48 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة 1/1.32 ، والثانية كاميرا بعدسة واسعة بدقة 20 ميجابيكسل، والثالثة كاميرا من نوع  telephoto بدقة 12 ميجابيكسل. 

أما كاميرا السيلفى هاتف  Mi 10 Ultra فبدقة 20 ميجابيكسل، وزووم 2x optical zoom 

ويتميز الهاتف بسرعة تسجيل الفيديو ب 8K في الثانية. 
Xiaomi Mi 10 Ultra is here with 120W wired charging, 120x zoom periscope and Snapdragon 865

ويتميز هاتف  Mi 10 Ultra بمعالج من نوع Snapdragon 865 ، و ثلاث نسخ من الذاكرة الداخلية ب 128 و 256 و 512 جيجا بايت ، مع ذاكرة عشوائية ب 8 و 12 و 16 جيجا بايت رام، مع نظام تشغيل Android 10 ، وواجهة مستخدم MIUI 12 للسوفت وير. 

Xiaomi Mi 10 Ultra is here with 120W wired charging, 120x zoom periscope and Snapdragon 865

وتأتى بطارية هاتف  Mi 10 Ultra ب 4.500 مللى أمبير، مع شاحن بقدرة 120 واط  يستطيع شحن البطارية في 20 دقيقة، وتدعم البطارية خاصية الشحن السريع اللاسلكى التى تصل ل 50 واط. 

ويبدأ سعر هاتف هاتف  Mi 10 Ultra  لأصغر نسخة 128 / 8 جيجا بايت ب 760 دولار أمريكى أى ما يعادل 145 . 12 ألف جنيه مصرى. 

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