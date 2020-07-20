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تكنولوجيا

شاومى تكشف عن هاتفها الجديد 2020 Xiaomi Mi Mix.. صور

الإثنين 20/يوليه/2020 - 12:01 ص
شاومى تكشف عن هاتفها
شاومى تكشف عن هاتفها الجديد 2020 Xiaomi Mi Mix
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ندى على
كشفت شركة Xiaomi شاومى الصينية عن أحدث هواتفها Xiaomi Mi Mix 2020، والتى ستطلقه قريبا، وذلك بعد نجاح متوالى من إصدارها عدد من الهواتف مثل هاتف  Xiaomi Mi 10 Pro الذى حقق مبيعات هائلة. 

وبحسب موقع Tech viral فإن هاتف2020 Mi Mix سيحتوى على 4 كاميرات خلفية، مع تقنية LED flash ، كما ستختلف كاميرا السيلفى حيث لن تكون منبثقة هذه المرة، ولكن توجد عبارة عن فتحة في أعلى الشاشة. 


Rear camera housing looks lopsided. (Image source: Slashleaks via AppDated)

ومن المقرر أن تحتوى احد الكاميرات على مستشعر بتقنية LiDar والتى ستستخدمها آبل  في هواتف iPhone 12 Pro القادمة وهى عبارة عن عدسة بتكنولوجيا تشبه المسح الضوئى للأشياء حيث أنها تعمل على تقريب الأشياء البعيدة وتسلط الضوء عليها، كما أنها تستخدم في التصوير للحصول على صور بتقنية 3D أو ثلاثية الأبعاد.

وفقا للموقع فإن شركة شاومى ستصدر هاتف 2020 Mi Mix  بمستشعر كاميرا أعلى بكثير من 48 ميجا بيكسل والذى ظهر في هاتف   Xiaomi CAS ، ولكنها لم تعلن بشكل رسمى تحديدا مدى دقته. 

كما أن الهاتف سيتمتع بقدرة شحن سريع حوالى 120 واط، وبطارية عملاقة، بالإضافة إلى معالج  plus Snapdragon 865 . 

Xiaomi Mi Mix 2020 render. (Image source: Slashleaks via AppDated)
وكانت شركة شاومي قد اكتسحت أسواق كوريا الجنوبية  بطرح هاتفها الرائد Mi 10 Lite 5G هو أول هاتف ذكي يقدم تقنية الـ 5G للشركة في الأسواق الكورية، وبأسعار تنافسية، مما يقلل فرص الشركات  الرئيسية التي تقدم هواتف 5G في المنطقة، مثل سامسونج Samsung وإل جي LG.
Extra bezel width for the camera and buttons on this Xiaomi Mi Mix 2020 render. (Image source: Slashleaks via AppDated)
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