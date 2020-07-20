شاومى تكشف عن هاتفها الجديد 2020 Xiaomi Mi Mix.. صور

كشفت شركة Xiaomi شاومى الصينية عن أحدث هواتفها Xiaomi Mi Mix 2020 ، والتى ستطلقه قريبا، وذلك بعد نجاح متوالى من إصدارها عدد من الهواتف مثل هاتف Xiaomi Mi 10 Pro الذى حقق مبيعات هائلة.





وبحسب موقع Tech viral فإن هاتف 2020 Mi Mix سيحتوى على 4 كاميرات خلفية، مع تقنية LED flash ، كما ستختلف كاميرا السيلفى حيث لن تكون منبثقة هذه المرة، ولكن توجد عبارة عن فتحة في أعلى الشاشة.













ومن المقرر أن تحتوى احد الكاميرات على مستشعر بتقنية LiDar والتى ستستخدمها آبل في هواتف iPhone 12 Pro القادمة وهى عبارة عن عدسة بتكنولوجيا تشبه المسح الضوئى للأشياء حيث أنها تعمل على تقريب الأشياء البعيدة وتسلط الضوء عليها، كما أنها تستخدم في التصوير للحصول على صور بتقنية 3D أو ثلاثية الأبعاد.





وفقا للموقع فإن شركة شاومى ستصدر هاتف 2020 Mi Mix بمستشعر كاميرا أعلى بكثير من 48 ميجا بيكسل والذى ظهر في هاتف Xiaomi CAS ، ولكنها لم تعلن بشكل رسمى تحديدا مدى دقته.





كما أن الهاتف سيتمتع بقدرة شحن سريع حوالى 120 واط، وبطارية عملاقة، بالإضافة إلى معالج plus Snapdragon 865 .



