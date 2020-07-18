شاومي تعلن رسميا عن سوار Mi Band 4C الذكي.. صور ومواصفات

قدمت شركة شاومي XIAOMI ، ميزة الشحن المباشر في سوار Redmi Band الذكي، في شهر أبريل الماضي، والذي يحتوي على منفذ USB-A، واليوم تعلن الشركة الصينية، عن إصدارا جديدا يطلق عليه اسم Mi Band 4C.





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتشارك سوار شاومي الجديد العديد من المواصفات والميزات من الإصدار السابق Mi Band 4، ولكن يتمتع Mi Band 4C ببعض المزايا الإضافية على الرغم من كونه أرخص سعرا.









ويتميز سوار Mi Band 4C، بشاشة OLED بحجم أكبر من Mi Band 4، ويتميز أيضًا بأنه لا يحتاج إلى كابل إضافي لدعم الشحن وذلك بفضل إضافة منفذ USB-A المدمج للشحن في السوار الذكي.





ويحتوي سوار Mi Band 4C، على بطارية يمكن أن تستمر في العمل بعمر شحن يصل إلى 14 يومًا، بدلا من عمر بطارية في سوار Mi Band 4 التي تدعم عمر شحن يصل إلى 20 يومًا،





ويفتقر سوار Mi Band 4C، لدعم تقنية NFC، مثل Mi Smart Band 4، ويتوفر سوار شاومي الذكي للشراء في أربعة ألوان هي الأزرق والبرتقالي والأخضر والأسود، مقابل سعر حوالي 20 دولار أمريكي.