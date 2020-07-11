براءة اختراع تكشف عن تصميم هاتف شاومي القادم.. شاشة كاملة وكاميرا 108 ميجابيكسل

سُرِّبَت صور لـ"براءة اختراع جديدة"، تكشف عن خطة شركة شاومي Xiaomi ، لتصميم هاتف ذكي ، سيأتي بشاشة كاملة، مع كاميرا خلفية كبيرة بدقة 108 ميجابيكسل.





ونشر موقع TechiesBlog، صورا، توضح تصميم هواتف شاومي الجديدة والتي ستأني مع شاشة كبيرة منحنية، تشغل إطار الهاتف وتنحني الشاشة في الجانبين بشكل كامل إلى الجهة الخلفية، كما يأتي فاصل صغير ومن ثم تأتي شاشة أخرى في الجهة الخلفية والتي تشغل أكثر من نصف الجهة الخلفية.









وتشير التسريبات إلى أن الشاشة الثانوية في الجهة الخلفية ستدعم العمل في الهاتف كعدسات إلكترونية لتتيح إستخدام الكاميرا الخلفية في تصوير السيلفي، لذا لا يضم الهاتف كاميرا أمامية لتحتل الشاشة الجزء الأكبر من الجهة الأمامية.





ووفقا لما ذكره موقع "androidauthority"، هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها شاومي شاشة منحنية إلى الجهة الخلفية، حيث يتميز هاتف Mi Mix Alpha، بتقنية مماثلة وتحاكي براءة إختراع شاومي الجديدة نفس التصميم مع بعض الاختلافات.





وتكشف براءة الإختراع كاميرا خلفية واحدة كبديل للإعدادات المتعددة للكاميرا، حيث تقدم شاومي كبديل لهذا كاميرا واحدة بعدسات كبيرة الحجم تدعم التمديد، مع مستشعر بدقة 108 ميجابيكسل، حيث يمكن للكاميرا أن تدعم التكبير بكفاءة أكبر.