شاومي تكشف عن حاسبي RedmiBook 16 و RedmiBook 14 II.. بالجيل العاشرمن معالجات إنتل.. صور

كشفت شركة شاومي XIAOMI ، النقاب اليوم، عن جهازي كمبيوتر محمول من سلسلة RedmiBook، يعمل كلاهما بمعالجات الجيل العاشر من شركة إنتل Intel، التي تستبدل بها الشركة الصينية معالجات Ryzen 4000 APUs التي دعمت إصدارات العام الماضي.





RedmiBook 14 II ، وفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني. وفيما يلي نستعرض أبرز مواصفات جهازي شاومي RedmiBook 16 و، وفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني.









1.جهاز RedmiBook 16:





يقدم حاسب شاومي المحمول RedmiBook 16 ، خيارا بين معالج من نوع Core i5-1035G1 أو معالج i7-1065G7 في الإصدار الأعلى، حيث يدعم كلاهما رقائق استهلاك للطاقة بقدرة 15 واط، كما تأتي رقاقة i7-1065G7 بسرعة أعلى 1.3-3.9 جيجا هرتز، مقترنا بسعة تخزين مؤقتة L3 أكثر من 8 ميجابايت، وقدرة مضاعفة في كرت الشاشة مع كرت Nvidia MX350، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 2 جيجابايت في GDDR5.





ويدعم جهاز RedmiBook 16، نظام تبريد يضم مروحة واحدة مع أنابيب حرارية مزدوجة، كما تأتي ذاكرة الوصول العشوائي في DDR4-3200 لدعم المستخدم بآداء أسرع مقارنة بإصدار Ryzen.





وتأتي الأجهزة بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت، مع سعة تخزين داخلية 512 جيجابايت في SSD، ويضم جهاز RedmiBook 16 شاشة بقياس 16.1 بوصة، والتي تتميز بحواف نحيفة بسماكة 3.26 مللميتر، وتشغل الشاشة بنسبة 90% من هيكل الجهاز، وتدعم الشاشة جودة عرض 1080 بيكسل، وتغطية لونية بنسبة 100% من ألوان sRGB، وإعتام DC، ونسبة سطوع 300 شمعة.





ويزن الجهاز 1.8 كجرام، ويأتي مع بطارية بقوة 46، بعمر شحن يصل إلى 12 ساعة، إلى جانب دعم تقنية الشحن السريع بنسبة 50% خلال 30 دقيقة فقط عن طريق شحن الجهاز عبر شاحن USB-C بقدرة 65 واط.





ويتضمن RedmiBook 16، منفذ USB C إضافي، ومنفذ USB-A 3.0، ومنفذ USB-A 2.0، ومنفذ HDMI، مدخل 3.5 مم للسماعات، ويدعم تقنية Wi-Fi 6 مع 2 في 2 MIMO، ومن المقرر أن يتوفر الإصدار العادي من جهاز RedmiBook 16، بمعالج e i5-1035G1 بسعر 710 دولارات، بينما يأتي الإصدار المميز بمعالج i7-1065G7 بسعر 810 دولارات.





2. جهاز RedmiBook 14 II:





يقدم هذا الإصدار شاشة بقياس 14 بوصة، وبدقة عرض 1080 بيكسل، مع تغطية لونية من ألوان sRGB بنسبة 100%، ويدعم سطوع 300 شمعة، كما يتميز بتصميم أصغر وأخف مع وزن 1.3 كجم، ويأتي بسعة أصغر في البطارية 40 واط، لدعم عمر شحن يصل إلى 10 ساعات، إلى جانب شاحن USB-C بقدرة 65 واط، لدعم شحن الجهاز بنسبة 50% خلال 28 دقيقة.





ويتوفر جهاز RedmiBook 14 II، بمعالج من نوع Core i5-1035G1 أو i7-1065G7، مع كرت شاشة Nvidia MX350، مقترنا بذاكرة وصول العشوائي رام بسعة 8 جيجابايت في DDR4-3200، وسعة تخزين 512 جيجابايت في SSD.





ويتوفر الإصدار الرئيسي من حاسب RedmiBook 14 II، بسعر 670 دولارا، بينما يأتي الإصدار الأعلى بسعر 810 دولارات، وسيتوفر الجهازان للبيع بالأسواق الصينية بدءا من 15 يوليو الجاري.