بطارية جبارة وشاحن سريع .. شاومي تكشف عن Poco M2 Pro رسميًا .. صور





وبحسب جي إس إم آرينا التقني، يأتى Xiaomi Poco M2 Pro بشاشة قياس 6.67 بوصة من نوع IPS LCD، مع نوتش على هيئة ثقب فى أعلى منتصفها للكاميرا الأمامية لمكالمات الفيديو و صور السيلفي، مع طبقة Corning Gorilla Glass 5 للحماية من الخدش و الكسور.









ويمتلك Xiaomi Poco M2 Pro معالج من نوع Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G بقوة 2.3 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائى سعتي 4 و 6 جيجابايت، و ذاكرة تخزين داخلية سعتي 64 و 128 جيجابايت من نوع UFS 2.1.





ولعشاق التصوير جاء Xiaomi Poco M2 Pro بكاميرا أساسية 48 و 8 و 5 و 2 ميجابيكسل، و كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل، و ميزة فلاش LED، بالإضافة لقارىء بصمة فى الجانب بزر التشغيل.









ويمتلك Xiaomi Poco M2 Pro بطارية كبيرة سعة 5000 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، من خلال منفذ شحن USB-C، ويعمل بنظام أندرويد الجديد 10.0.





ويمكنك الحصول على هاتف Xiaomi Poco M2 Pro فى 3 ألوان هى الأزرق و الأسود و الأخضر، مقابل 170 يورو ما يعادل 3100 جنيه.