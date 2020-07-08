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تكنولوجيا

بطارية جبارة وشاحن سريع .. شاومي تكشف عن Poco M2 Pro رسميًا .. صور

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 12:02 ص
بطارية جبارة وشاحن
بطارية جبارة وشاحن سريع..شاومي تكشف عن Poco M2 Pro رسميًا
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كريم جمال
كشفت اليوم شركة شاومي الصينية عن أحدث هواتفها الذكية والذى يحمل إسم Poco M2 Pro، والذى ياتى ضمن فئة الهواتف المتوسطة عالية المواصفات، أو قاتل الـ flagship.

وبحسب جي إس إم آرينا التقني، يأتى Xiaomi Poco M2 Pro بشاشة قياس 6.67 بوصة من نوع IPS LCD، مع نوتش على هيئة ثقب فى أعلى منتصفها للكاميرا الأمامية لمكالمات الفيديو و صور السيلفي، مع طبقة Corning Gorilla Glass 5 للحماية من الخدش و الكسور.

Poco M2 Pro arrives with 33W fast-charging and 5,000 mAh battery

ويمتلك Xiaomi Poco M2 Pro معالج من نوع Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G بقوة 2.3 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائى سعتي 4 و 6 جيجابايت، و ذاكرة تخزين داخلية سعتي 64 و 128 جيجابايت من نوع UFS 2.1.

ولعشاق التصوير جاء Xiaomi Poco M2 Pro بكاميرا أساسية 48 و 8 و 5 و 2 ميجابيكسل، و كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل، و ميزة فلاش LED، بالإضافة لقارىء بصمة فى الجانب بزر التشغيل.

Poco M2 Pro arrives with 33W fast-charging and 5,000 mAh battery

ويمتلك Xiaomi Poco M2 Pro بطارية كبيرة سعة 5000 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، من خلال منفذ شحن USB-C، ويعمل بنظام أندرويد الجديد 10.0.

ويمكنك الحصول على هاتف Xiaomi Poco M2 Pro فى 3 ألوان هى الأزرق و الأسود و الأخضر، مقابل 170 يورو ما يعادل 3100 جنيه.
بطارية جبارة وشاحن سريع .. شاومي تكشف عن Poco M2 Pro رسميًا .. صور
بطارية جبارة وشاحن سريع .. شاومي تكشف عن Poco M2 Pro رسميًا .. صور
بطارية جبارة وشاحن سريع .. شاومي تكشف عن Poco M2 Pro رسميًا .. صور
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