رسمياً شاومي تبدأ تصنيع شاحن بقدرة 120 واط.. فيديو

حصلت شركة Xiaomi شاومى الصينية، على ترخيص من وكالة 3C، بالموافقة على البدء في تصنيع شاحن بقدرة 120 واط، وهو أول شاحن تصل سرعته لهذه القدرة في الشحن.





بحسب موقع GSMArena فإن الوكالة الصينية أعطت الموافقة لشركة شاومى على الشاحن، الذى سيصدر باسم MDY-12-ED ، والذى من المحتمل أن يصدر مع هاتف Mi Mix أو أحد أجهزة Mi Notebooks.









وتتمتع قدرات الشاحن السريع الذى يبلغ 120 واط بشحن هاتف ببطارية 4000 مللى أمبير في 17 دقيقة فقط ، وقد تصل سرعته في بعض الهواتف ل 13 دقيقة فقط وليس 17 دقيقة، حيث أنه يحقق قدرة تصل لـ 20 فولت.





يعد الشاحن الذى ستقوم شاومى بتصنيعه وإصداره قريبا، هو من أسرع الشواحن التى أطلقتها الشركة على الإطلاق حيث أصدرت العام الماضى، شاحن سريع بقدرة 100 واط.





ومؤخرا، أعلنت شاومى أنها باعت أكثر من مليون هاتف من هواتف Xiaomi Mi 10 في الصين فقط، خلال فترة تفشى فيروس كورونا، والتى تم إطلاقها منذ حوالى شهرين فقط، باعت أكثر من مليون هاتف في الأسواق الصينية، كما كانت الأقل خسارة في شركات الهواتف الذكية منذ تفشى وباء كورونا.



