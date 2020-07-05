AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

رسمياً شاومي تبدأ تصنيع شاحن بقدرة 120 واط.. فيديو

الأحد 05/يوليه/2020 - 01:02 ص
رسميا .. شاومى تبدأ
رسميا .. شاومى تبدأ في تصنيع شاحن بقدرة 120 واط
Advertisements
ندى على
حصلت شركة Xiaomi شاومى الصينية، على ترخيص من وكالة 3C، بالموافقة على البدء في تصنيع شاحن بقدرة  120 واط، وهو أول شاحن تصل سرعته لهذه القدرة في الشحن. 

بحسب موقع GSMArena فإن الوكالة الصينية أعطت الموافقة لشركة شاومى على الشاحن، الذى سيصدر باسم MDY-12-ED ، والذى من المحتمل أن يصدر مع هاتف Mi Mix أو أحد أجهزة Mi Notebooks. 


وتتمتع قدرات الشاحن السريع الذى يبلغ 120 واط بشحن هاتف ببطارية 4000 مللى أمبير في 17 دقيقة فقط ، وقد تصل سرعته في بعض الهواتف ل 13 دقيقة فقط وليس 17 دقيقة، حيث أنه يحقق قدرة تصل لـ 20 فولت. 

يعد الشاحن الذى ستقوم شاومى بتصنيعه وإصداره قريبا، هو من أسرع الشواحن التى أطلقتها الشركة على الإطلاق حيث أصدرت العام الماضى، شاحن سريع بقدرة 100 واط. 

ومؤخرا، أعلنت شاومى أنها باعت أكثر من مليون هاتف من هواتف Xiaomi Mi 10 في الصين فقط، خلال فترة تفشى فيروس كورونا، والتى تم إطلاقها منذ حوالى شهرين فقط، باعت أكثر من مليون هاتف في الأسواق الصينية، كما كانت الأقل خسارة في شركات الهواتف الذكية منذ تفشى وباء كورونا. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برغم كورونا.. شاومي تبيع أكثر من مليون هاتف من هواتف Xiaomi Mi 10 في الصين فقط

شاومي تصدر واجهة MIUI 12 .. تعرف على مميزاتها والهواتف التى ستحصل عليها

قبل أيام من إطلاقها.. تعرف على مواصفات هواتف شاومى Black Shark 3

بعد فوات الأوان.. رئيس شركة شاومي يحذف منشورا من على هاتفه الـ اَيفون

الأسرع على الإطلاق.. شاومى تطلق شاحنا بقدرة 120 واط.. فيديو

بحجم 16 جيجابايت.. شاومي تعمل على هاتف ذكي بسعة وصول عشوائي أكبر

ترشيحاتنا

بعد انتشار الواقعة على السوشيال ميديا.. ضبط المتهم بالتحرش بفتيات جامعة خاصة

تصدرت تريند جوجل.. الفنانة للا فضة تكشف حقيقة تعرضها للتحرش

تناولها فورا.. 3 مكونات طبيعية لتقوية المناعة ضد كورونا

علامة فى العين تكشف عن نقص فيتامين B12 فى الجسم

محافظة الشرقية: الغلق الكامل خلال الشهور الماضية ولد انفجارا لدى الناس

أخبار الزمالك.. إصابة مصطفى فتحي بفيروس كورونا.. تعثر صفقة انتقال دونجا .. و24 مليون جنيه لتفادي أزمة بوطيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للبنات فقط .. 3 أسباب غير متوقعة تؤدي إلى ظهور حب الشباب

نقصه يسبب مرضا خطيرا .. فيتامين مهم لصحة القلب والدماغ

في 7 أيام .. وصفة سحرية لـ علاج الشعر التالف