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تكنولوجيا

هاتف شاومي Mi 10 Lite 5G بتقنية الجيل الخامس والأرخص سعرا.. صور

السبت 18/يوليه/2020 - 11:01 ص
هاتف Mi 10 Lite 5G
هاتف Mi 10 Lite 5G
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شيماء عبد المنعم
تعمل شركة شاومي Xiaomi، في العديد من أنحاء العالم، وتدخل الشركة الصينية الآن أحد الأسواق الجيل الخامس 5G الأكثر تطورًا وهي كوريا الجنوبية، حيث سيكون هاتفها الرائد Mi 10 Lite 5G هو أول هاتف ذكي يقدم تقنية الـ 5G للشركة في الأسوق الكورية، وبأسعار تنافسية، مما يقلل فرص الشركات  الرئيسية التي تقدم هواتف 5G في المنطقة، مثل سامسونج Samsung وإل جي LG.


ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، سيتم طرح هاتف شاومي Mi 10 Lite 5G في الأسواق الكورية بسعر يعادل 374 دولارا، أي نصف سعر هاتف شركة إل جي الرائد LG Velvet، والذي يعد أرخص 100 دولار من سعر بيع هاتف سامسونج Galaxy A51 5G.




ويقدم هاتف شاومي Mi 10 Lite 5G، شاشة بقياس 6.57 بوصة من نوع AMOLED، وهي تحتوي على نوتش على شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية والتي تأتي بدقة 16 ميجابكسل، بالإضافة إلى حساس البصمة تحتها.


ويمتاز هاتف شاومي الجديد، بأربع كاميرات خلفية، دقة الرئيسية منها 48 ميجابكسل، والكاميرا الثانية بدقة 8 ميجابيكسل، أما الكاميرتين فتأتيان بدقة 2 ميجابيكسل، واحد للتصوير الماكرو والآخرى لتصوير العمق.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G enters South Korea as the most affordable 5G device on the market


ويعمل هاتف Mi 10 Lite 5G الرائد، بمعالج من نوع Snapdragon 765G، والذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ومقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام 6 أو 8 جيجابايت، إلى جانب سعة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت.


ويحتوي الهاتف الذي يبلغ سمكه 7.98 ميليمترات، ويزن 192 جراما، على بطارية تبلغ سعتها 4,160 ميللي أمبير في الساعة، وهي تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 20 وات.


وسيكون هاتف Mi 10 Lite 5G متاحا للبيع على موقع شاومي الرسمي عبر الإنترنت في كوريا الجنوبية، بسعر يعادل 374 دولارا أمريكيا ( أي ما يعادل 5967 جنيها مصريا).
هاتف Mi 10 Lite 5G هاتف Mi 10 Lite 5G
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