بـ 2 بطارية ويشحن في 15 دقيقة فقط .. فيفو تكشف عن هاتف Vivo iQOO .. فيديو

تتسارع الهواتف الذكية في إصدار هواتف بسرعة شحن فائقة وبطاريات تتميز بعمر طويل في الاستخدام، وكانت شركة شاومى قد قدمت العام الماضى أول هاتف بشحن سريع يصل ل 100 واط، ومنذ أيام أعلنت قامت شركة أوبو عن هاتف بشاحن سريع قدرته 125 واط، وقررت شركة Vivo فيفو الصينية دخول هذا السباق.





وبحسب موقع Slash Gear فإن شركة Vivo فيفو قامت بالكشف عن هاتفها الجديد Vivo iQOO ، والذى يتميز بسرعة شحن تصل ل 120 ، حيث ستمكن هذه السرعة من شحن الهاتف في 15 دقيقة فقط.









ويتميز هاتف Vivo iQOO ببطارية بقدرة 4000 مللى أمبير، كما أنه يتفوق في سرعة الشحن على هاتف Samsung Galaxy S20 ، الذي يستغرق أكثر من ساعة لشحن بطارية بنفس الحجم باستخدام شاحن 25 واط.





ولا تستطيع بطاريات الهواتف الذكية عادةً تحمل جهد أعلى من 5 فولت لتحقيق سرعة شحن تصل إلى 120 واط ، إلا ان فيفو قد رفعت جهد هاتفها iQOO إلى 20 فولت مع تعيينه عند 12 أمبير لخفض الجهد ، ليحول الطاقة من خلال زوج من مضخات الشحن التي تخفضه إلى 10 فولت. وبدلًا من ضخ كل ذلك في بطارية واحدة ، يحتوي الهاتف على بطاريتين كل منهما 2000 مللي أمبير ، كل منهما يستهلك 5 فولت.





ومن المفترض أن يكون هاتف Vivo iQOO هو أسرع هاتف في الشحن في الأسواق إلا أن هاتف أوبو الذى يتمتع بقدرة شحن 125 واط قد ينافسه،وكشفت فيفو عن إطلاقها للهاتف في شهر أغسطس القادم.



