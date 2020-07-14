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تكنولوجيا

بقوة 125 وات .. أوبو Oppo تكشف عن شاحن أسطوري

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 12:02 ص
بقوة 125 واط..أوبو
بقوة 125 واط..أوبو Oppo تكشف عن شاحن أسطوري
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كريم جمال
تستعد شركة أوبو OPPO الصينية للكشف عن شاحن أسطوري بقوة 125 وات، الأمر الذى يعني شحن أى هاتف فى دقائق معدودة بدلًا من الإنتظار لساعات لحين إكتمال شحن هاتفك.

وبحسب موقع جي إس إم آرينا التقني، ستطلق علامة اوبو الشاحن الجبار بعد 24 ساعة فقط، وسيحمل الشاحن الجديد إسم super flash charge ، لتكسر علامة اوبو الرقم القياسي السابق بقوة 65 واط.

ومن المنتظر أن تشهد الصين غداً الثلاثاء الموافق 15 يوليو حدث إطلاق الشاحن الجديد، وللعلم فعلامة أوبو دومًا من أوائل الشركات التى تطلق شوحن سريعة حيث بدات فى عام 2018 بشاجن بقوة 30 واط.

ثم عاودت السبق فى عام 2018 أيضًا بشاحن بقوة 50 وات حمل إسم SuperVOOC، وفى العام الماضي أطلقت شاحن SuperVOOC 2 بقوة 65 واط لتنفرد بعرش الشواحن السريعة الخارقة.

ويبدو أن أوبو قررت تحدي نفسها هذا العام بالكشف عن شاحنها الجديد  super flash charge بقوة 65 واط، لتغير مستقبل إستخدام الهواتف الذكية تمامًا، وتجعل إستخدامها بشكل شبه مستمر على مدار اليوم، وفتح المجال لوضع بطاريات عملاقة داخل هواتفها.

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