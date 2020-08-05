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تكنولوجيا

رسميًا.. شاومي تطلق هاتف Xiaomi Redmi 9 Prime.. سعر ومواصفات.. صور

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 05:43 ص
شاومى تطلق هاتف Xiaomi
شاومى تطلق هاتف Xiaomi Redmi 9 Prime
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ندى على
أطلقت شركة شاومى الصينية هاتف Xiaomi Redmi 9 Prime  رسميا، وهو نسخة معدلة من هاتف Xiaomi Redmi 9 ، الذى تم إطلاقه في شهر يوليو الماضى. 

وبحسب موقع Digit التقنى فإن هاتف  Redmi 9 Prime يأتى بشاشة بقياس 6.53 بوصة ، وبدقة full-HD+ ، وبدقة 2340 x 1080 pixels ، وطبقة حماية  Gorilla Glass 3. 
Xiaomi Redmi 9 Prime brings a full high definition display, quad ...

Xiaomi Redmi 9 Prime vs Samsung Galaxy M11: Spec Comparo

ويحتوى هاتف Redmi 9 Prime على أربع كاميرات خلفية الأساسية بدقة 13 ميجا بيكسل، وبفتحة عدسة f/2.2 ، وكاميرا بعدسة بزاوية واسعة 8 ميجا بيكسل، والكاميرا الثالثة بعدسة مكبرة 5 ميجا بيكسل، أما الرابعة 2 ميجا بيكسل، وكاميرا السيلفى بدقة 8 ميجا بيكسل . 

ويتميز معالج هاتف Redmi 9 Prime من نوع MediaTek Helio G80 ، مع مساحة داخلية ب 128 وتمتد لـ 512  جيجا بايت، و ذاكرة عشوائية ب 4 جيجا بايت رام ، ونظام تشغيل Android 10 ، وواجهة مستخدم MIUI 12 للسوفت وير. 
سعر ومواصفات Xiaomi Redmi 9 Prime - مميزات وعيوب ريدمى 9 برايم ...
أما بطارية هاتف  Redmi 9 Prime فتأتى بقدرة 5,020 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع ب 18 واط ، كما يأتى بألوان الأزرق والأسود و الأخضر. 

ويبلغ هاتف Redmi 9 Prime سعر 160 دولارا أمريكيا أى ما يعادل 2560 جنيها مصريا. 

Redmi 9 Prime With 5,020mAh Battery, MediaTek Helio G80 SoC ...
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