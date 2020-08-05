رسميًا.. شاومي تطلق هاتف Xiaomi Redmi 9 Prime.. سعر ومواصفات.. صور

أطلقت شركة شاومى الصينية هاتف Xiaomi Redmi 9 Prime رسميا، وهو نسخة معدلة من هاتف Xiaomi Redmi 9 ، الذى تم إطلاقه في شهر يوليو الماضى.





وبحسب موقع Digit التقنى فإن هاتف Redmi 9 Prime يأتى بشاشة بقياس 6.53 بوصة ، وبدقة full-HD+ ، وبدقة 2340 x 1080 pixels ، وطبقة حماية Gorilla Glass 3.









ويحتوى هاتف Redmi 9 Prime على أربع كاميرات خلفية الأساسية بدقة 13 ميجا بيكسل، وبفتحة عدسة f/2.2 ، وكاميرا بعدسة بزاوية واسعة 8 ميجا بيكسل، والكاميرا الثالثة بعدسة مكبرة 5 ميجا بيكسل، أما الرابعة 2 ميجا بيكسل، وكاميرا السيلفى بدقة 8 ميجا بيكسل .





ويتميز معالج هاتف Redmi 9 Prime من نوع MediaTek Helio G80 ، مع مساحة داخلية ب 128 وتمتد لـ 512 جيجا بايت، و ذاكرة عشوائية ب 4 جيجا بايت رام ، ونظام تشغيل Android 10 ، وواجهة مستخدم MIUI 12 للسوفت وير.

أما بطارية هاتف Redmi 9 Prime فتأتى بقدرة 5,020 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع ب 18 واط ، كما يأتى بألوان الأزرق والأسود و الأخضر.





ويبلغ هاتف Redmi 9 Prime سعر 160 دولارا أمريكيا أى ما يعادل 2560 جنيها مصريا.