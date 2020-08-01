شاومي تتحدى تحفة لينوفو لألعاب الفيديو بـ Black Shark 3S.. اعرف الفرق

تضم هواتف الألعاب المتطورة مجموعة من المميزات التي تجعلها تنال إعجال الكثيرين من عشاق الألعاب، حيث عكف مطوريها على إضافة العديد من الإمكانيات لها لتشبه في إدائها العدين من أجهزة الكمبيوتر المخصصة لألعاب الفيديو، لتتمكن من تشغيل ألعاب قوية مثل فورتنايت وببجي.





ومن بين أبرز هواتف الألعاب الحديثة، تحفة لينوفو الجديدة Legion Duel، وهاتف شاومي الخارق Black Shark 3S، وفيما يلي نستعرض مواصفات وأسعار الهاتفيين.









- الشاشة:





يأتى هاتف Xiaomi Black Shark 3S بشاشة كاملة دون حواف قياس 6.67 بوصة من نوع AMOLED، مع سرعتي تحديث للشاشة حسب إختيارك إما 90 أو 120 هرتز، بينما يأتي هاتف Legion Duel، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.65 بوصة، وتمتاز الشاشة بحد أدني من الحواف وبمعدل تحديث أعلى بتردد 144 هرتز.





- الكامير الخلفية:





بالنسبة للكامير الخلفية في هاتف Legion Duel، فيأتي بكاميرا خلفية ثنائية، العدسة الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وأخرى بدقة 16 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، بينما يحتوي هاتف Black Shark 3S، على كاميرا خلفية ثلاثية،الأساسية بدقة 64 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8 بزاوية تصوير واسعة والثانية بدقة 13 ميجابكسل و هي بزاوية تصوير واسعة جدا بفتحة عدسة f/2.3، أما الثالثة بدقة 5 ميجابكسل و هي مخصصة لتصوير العمق.





Legion Duel





- المعالج:





يمتلك هاتف Xiaomi Black Shark 3S معالجًا قويًا من نوع Snapdragon 865، بينما يعمل هاتف Legion Duel، بمعالج أقوى من شركة كوالكوم أيضًا، من نوع Snapdragon 865+.





- الكاميرا الأمامية:





يمتاز هاتف Legion Duel، بكاميرا أمامية منبثقة على جانب الجهاز تسمح للاعبين بتسجيل تعليق حي على الألعاب التي تلعب بالوضع الأفقي، وتأتي بدقة 20 ميجابكسل، أما هاتف Black Shark 3S، فيحتوي على كاميرا أمامية لتصوير السيلفي تأتي بنفس الدقة 20 ميجابيكسل.





- البطارية:





تم تزويد Xiaomi Black Shark 3S ببطارية كبيرة سعة 4729 مللى أمبير، والتى تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط من خلال منفذ شحن USB-C، حيث يستغرق الهاتف 12 دقيقة فقط لشحن 50% من البطارية هي فارغة تمامًا، بينما يحتوي هاتف Legion Duel، على بطارية كبيرة بسعة 5000 ميللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 90 واط، حيث تشحن بالكامل في غضون 30 دقيقة فقط.





الذاكرة:





يضم هاتف Legion Duel،ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت من نوع LPDDR5، إلى جانب ذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت من نوع UFS 3.1 ، بينما يمتلك هاتف Xiaomi Black Shark 3S، ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 12 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة تخزين داخلية سعتي 128 و 256 جيجابايت، وهى من نوع UFS 3.1 لضمان أقصى سرعة نقل بيانات.





Black Shark 3S





السعر والألوان:





يتوفر هاتف لينوفو Legion Duel، باللونين الأزرق والأحمر، بسعر يبدأ من 500 دولار أمريكي، (أي بسعر يعادل 7996 جنيها مصريا)، بينما يتوفر هاتف Xiaomi Black Shark 3S، في لونين فقط هم الأسود والفضي، بسعر يبدأ من 575 دولار أمريكي، (أي ما يعادل 8700 جنيه مصري).