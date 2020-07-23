أسوس تكشف عن أقوى هواتف الألعاب ROG Phone 3.. تعرف على السعر والمواصفات

أعلنت شركة أسوس Asus ، رسميا عن الجيل الثالث من الهواتف الذكية المخصصة للألعاب Asus ROG Phone 3، والذي يجلب العديد من المواصفات والمزايا تجعله ينافس حاسبات الألعاب القوية.





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يضم هاتف ROG Phone 3 ، الذي يعد أشبة بجهاز كمبيوتر للألعاب، العديد من الملحقات التي يمكن للاعبين استخدامها للتحكم بالمكونات الداخلية للحصول على أفضل أداء للألعاب، مثل سرعة المعالج، وتعديل معدل تحديث الشاشة والصوت، كما يمكن تخصيص الشبكة، وقدرات الشحن.









ويعد ROG Phone 3 ، أول هواتف أندرويد يتم تشغيلها بواسطة معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 865+، وتوجد نسخة أخرى من هاتف أسوس يطلق عليه اسم ROG Phone 3 Strix Edition، يستخدم معالج من نوع Snapdragon 865.





وتعد نسخة البلس من المعالج أول مجموعة رقائق تعمل بتردد 3.09 جيجاهرتز، وتدعم شبكات Wi-Fi 6E التي تعمل بحزمة 6 جيجاهرتز التي توفر إمكانية الاتصال السريع المطلوب للألعاب السريعة، بالإضافة إلى زيادة سرعة تشغيل وحدة معالجة الجرافيكس يحقق تحسنًا في الأداء بنسبة 10 ٪.





ويشمل هاتف ROG Phone 3، ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 أو 16 جيجابايت من نوع LPDDR5، إلى جانب ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو512 جيجابايت من نوع UFS 3.1، أما إصدار Strix Edition، من الهاتف فيأتي بذاكرة رام بسعة 8 جيجابايت، مع ذاكرة داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.





ويأتي هاتف أسوس الجديد، مع وحدة تبريد AeroActive Cooler لتبريد حرارة الهاتف، لاسيما أثناء تشغيل الألعاب، بالإضافة إلى شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.6 بوصة، مع معدل تحديث للشاشة بتردد 144 هرتز، مع إمكانية التعديل لمعدلي 90 أو 120 هرتز.





ويحتوي هاتف ROG Phone 3، على بطارية بسعة 6000 ميللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30 واط، عبر منفذ USB Power Delivery، وتقول أسوس: إن الهاتف يشحن بنسبة 70% في غضون 46 دقيقة فقط.





ولعشاق التصوير، يقدم هاتف ROG Phone 3، ثلاث كاميرات خلفية الرئيسية تأتي بدقة 64 ميجابكسل، مع مستشعر Sony IMX686، وبدقة 13 ميجابكسل للثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 125 درجة، أما الكاميرا الثالثة فهي بدقة 5 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة، وذلك إلى جانب كاميرا أمامية تأتي بدقة 24 ميجابكسل.





وبرمجيا، يعمل هاتف ROG Phone 3 ، بنظام التشغيل أندرويد 10 مع واجهة المستخدم ROG UI، وسيتوفر الهاتف بسعر 1,000 يورو (أي ما يعادل 18,486 جنيها مصريا ) لخيار 12 جيجابايت و512 جيجابايت.





وبسعر 1,100 يورو (أي ما يعادل 20334 جنيها مصريا) لخيار 16 جيجابايت و512 جيجابايت.



