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تكنولوجيا

تسريبات تكشف سعر ومواصفات هاتف Asus ZenFone 7 القادم.. فيديو

الإثنين 20/يوليه/2020 - 12:58 ص
تسريبات تكشف سعر
تسريبات تكشف سعر ومواصفات هاتف Asus ZenFone 7
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ندى على
كشفت تسريبات جديدة لهاتف الفئة المتوسطة ZenFone 7  من شركة Asus ، عن تصميمه وشكل وسعر الهاتف الذى ستطلقه الشركة قريبا، مع هاتف الألعاب 3Asus ROG  ، وذلك بعد نجاحها في إطلاق هاتف Asus ZenFone 6 . 

وبحسب موقع Tech Radar فإن شاشة هاتف Asus ZenFone 7 ستأتى بقياس 6.7 بوصة، كما سيحتوى على كاميرا منبثقة،  بالإضافة إلى ثلاث كاميرات خلفية، حيث ستكون الأساسية بدقة 48 ميجابيكسل، والثانية بدقة 13 ميجابيكسل. 


وسيأتى هاتف  Asus ZenFone 7 ببطارية بقدرة 5000 مللى أمبير، وبخاصية الشحن السريع ب 30 واط، مع معالج من نوع Snapdragon 865 . 

أما المساحة الداخلية لهاتف Asus ZenFone 7 ستكون 512 جيجا بايت، ذاكرة الوصول العشوائى ستكون 16 جيجا  بايت رام، مع نظام تشغيل Android 10 . 

وسيتميز الهاتف بدعم شبكة الجيل الخامس من الاتصالات 5G ، كما أن سعره سيكون حوالى 500 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى  7980   جنيه مصرى. 

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