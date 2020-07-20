تسريبات تكشف سعر ومواصفات هاتف Asus ZenFone 7 القادم.. فيديو

كشفت تسريبات جديدة لهاتف الفئة المتوسطة ZenFone 7 من شركة Asus ، عن تصميمه وشكل وسعر الهاتف الذى ستطلقه الشركة قريبا، مع هاتف الألعاب 3Asus ROG ، وذلك بعد نجاحها في إطلاق هاتف Asus ZenFone 6 .





وبحسب موقع Tech Radar فإن شاشة هاتف Asus ZenFone 7 ستأتى بقياس 6.7 بوصة، كما سيحتوى على كاميرا منبثقة، بالإضافة إلى ثلاث كاميرات خلفية، حيث ستكون الأساسية بدقة 48 ميجابيكسل، والثانية بدقة 13 ميجابيكسل.









وسيأتى هاتف Asus ZenFone 7 ببطارية بقدرة 5000 مللى أمبير، وبخاصية الشحن السريع ب 30 واط، مع معالج من نوع Snapdragon 865 .





أما المساحة الداخلية لهاتف Asus ZenFone 7 ستكون 512 جيجا بايت، ذاكرة الوصول العشوائى ستكون 16 جيجا بايت رام، مع نظام تشغيل Android 10 .





وسيتميز الهاتف بدعم شبكة الجيل الخامس من الاتصالات 5G ، كما أن سعره سيكون حوالى 500 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 7980 جنيه مصرى.



