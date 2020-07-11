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تكنولوجيا

بـ بطارية 6000 مللى أمبير.. أسوس تكشف عن إمكانيات هاتفها ROG Phone 3 قبل إطلاقه

السبت 11/يوليه/2020 - 10:05 م
أسوس تكشف عن هاتفها
أسوس تكشف عن هاتفها ROG Phone 3
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ندى على
كشفت شركة أسوس Asus، عن عدد من الإمكانيات الكبيرة التى سيتميز بها هاتفها Asus ROG Phone 3، والذى من المقرر أن تعلن عنه رسميا في 22 يوليو الجارى.
 

وبحسب وكالة NCC certification التايوانية فإن هاتف ROG Phone 3 تم اعتماده ببطارية 6000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بـ 30 واط، بالإضافة إلى 3 كاميرات خلفية ستكون الأساسية  بـ 64 ميجابيكسل، إضافة إلى كاميرا للسيلفة بـ 13 ميجابيكسل. 




ويتميز هاتف  ROG Phone 3 بشاشة بقياس 6.59 بوصة، من نوع AMOLED و بدقة FullHD+ ، ومعدل تحديث شاشة بــ 144 هرتز، إضافة إلى  مستشعر بصمة تحت الشاشة. 


وسيأتى هاتف ROG Phone 3 بمعالج من نوع  Snapdragon 865+ SoC ، ومساحة داخلية بـ 512 جيجا بايت، إضافة إلى ذاكرة وصول عشوائى بـ 12 جيجا بايت رام. 


وسيعمل هاتف ROG Phone 3 بنظام التشغيل أندرويد 10 ،كما سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وكانت التسريبات السابقة تظهر حصول الهاتف على بطارية 5800 مللى أمبير، لكن بعد اعتماد الهاتف من وكالة  NCC certification التايوانية تأكد حصوله على بطارية 6000 مللى أمبير. 
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