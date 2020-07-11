بـ بطارية 6000 مللى أمبير.. أسوس تكشف عن إمكانيات هاتفها ROG Phone 3 قبل إطلاقه

كشفت شركة أسوس Asus، عن عدد من الإمكانيات الكبيرة التى سيتميز بها هاتفها Asus ROG Phone 3 ، والذى من المقرر أن تعلن عنه رسميا في 22 يوليو الجارى.





وبحسب وكالة NCC certification التايوانية فإن هاتف ROG Phone 3 تم اعتماده ببطارية 6000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بـ 30 واط، بالإضافة إلى 3 كاميرات خلفية ستكون الأساسية بـ 64 ميجابيكسل، إضافة إلى كاميرا للسيلفة بـ 13 ميجابيكسل.

















ويتميز هاتف ROG Phone 3 بشاشة بقياس 6.59 بوصة، من نوع AMOLED و بدقة FullHD+ ، ومعدل تحديث شاشة بــ 144 هرتز، إضافة إلى مستشعر بصمة تحت الشاشة.









وسيأتى هاتف ROG Phone 3 بمعالج من نوع Snapdragon 865+ SoC ، ومساحة داخلية بـ 512 جيجا بايت، إضافة إلى ذاكرة وصول عشوائى بـ 12 جيجا بايت رام.







