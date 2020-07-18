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تكنولوجيا

قبل إطلاقه.. طلبات الحجز المسبق لهاتف OnePlus Nord كاملة العدد.. فيديو

السبت 18/يوليه/2020 - 02:01 ص
طلبات الحجز المسبق
طلبات الحجز المسبق لهاتف OnePlus Nord كاملة العدد
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ندى على
يبدو أن شركة وان بلس الصينية، ستفاجئ أسواق الهواتف الذكية بعملاق الفئة المتوسطة، هاتف OnePlus Nord الذى تم بيع كل المعروض منه على قائمة الحجز الإلكترونى المسبقة، قبل إطلاقه رسميا، حيث من المقرر إطلاقه خلال أيام، وذلك يوم 21 يوليو القادم. 

وبحسب موقع 9to5Google فإنه رغم تراجع مبيعات الهواتف، ومواجهة كبرى الشركات لخسارة كبيرة، بسبب فيروس كورونا، إلا أن هاتف OnePlus Nord أن يحظى بإعجاب المستهلكين، لينفد بعد يوم واحد من عرضه على الموقع الإلكترونى للشركة. 


ويأتى هاتف OnePlus Nord بشاشة بقياس 6.44 بوصة ، من نوع AMOLED ، وبمعدل سرعة تحديث 90 هرتز، وبمستشعر للبصمة تحت الشاشة، وبنظام تشغيل أندرويد 10 .

وستكون كاميرات هاتف OnePlus Nord ستكون بدقة 48 ميجا بيكسل للكاميرا الأساسية، وكاميرا بعدسة واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، وعدسة مكبرة بدقة 5 ميجا بيكسل، وكاميرا بمستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، أما بالنسبة لكاميرات السيلفى ستكون الأولى بدقة 32 ميجا بيكسل، والثانية بدقة 8 ميجا بيكسل.

ويدعم هاتف OnePlus Nord تقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G، وسيحتوى الهاتف على معالج من نوع Snapdragon 765G SoC، للفئة المتوسطة، وبطارية 4 مللى أمبير، مع خاصية الشحن السريع بـ 30 واط.

ومن المحتمل أن يبلغ سعر هاتف OnePlus Nord حوالى 299 دولارا أمريكيًا أى ما يعادل حوالى 4830 جنيها مصريا.  

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