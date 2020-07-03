شاهد.. أسوس تنشر فيديو تشويقيا لهاتف الألعاب المرتقب ROG Phone 3

ROG Phone 3 ، والذي ستعلن عنه بشكل رسمي من خلال حدث سيعقد في 22 من يوليو الجاري. نشرت شركة أسوس Asus ، على موقعها الرسمي مقطع فيديو تشويقي حول هاتف الألعاب المرتقب، والذي ستعلن عنه بشكل رسمي من خلال حدث سيعقد في 22 من يوليو الجاري.





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، خلال الأسبوع الماضي، أشارت شركة أسوس التايوانية، إلى خطتها لإطلاق هاتفها ROG Phone 3، في شهر يوليو، ولكنها أكدت اليوم من خلال مقطع فيديو ترويجي عزمها الإعلان بشكل رسمي عن هاتف الألعاب الجديد في حدث عبر الإنترنت يعقد في 22 من يوليو.









ولم تكشف شركة أسوس أي تفاصيل عن هاتف ROG Phone 3 بشكل رسمي حتى الآن، ولكن أظهر مقطع الفيديو تصميم هاتف الألعاب، كما ظهر الهاتف في قاعدة بيانات TENAA مع تفاصيل حول مواصفات هذا الإصدار.





وحسبما ورد في التسريبات، سيأتي هاتف ROG Phone 3 بشاشة AMOLED، بقياس 6.59 بوصة، بجودة عرض FullHD +، كما يضم الهاتف مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي رام 12 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت.





وسيعمل هاتف ROG Phone ،3 بنظام التشغيل Android 10، بالإضافة إلى بطارية بقوة 5800 ميللي أمبير في الساعة، وكما سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G، مع معالج ثماني النواى بسرعة 3.09 جيجاهرتز ، وبحسب التسريبات سيكون المعالج من نوع Snapdragon 865+.





وسيحتوي هاتف ROG Phone 3 ،على كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 64 ميجابيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 13 ميجابيكسل.