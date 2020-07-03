AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

شاهد.. أسوس تنشر فيديو تشويقيا لهاتف الألعاب المرتقب ROG Phone 3

الجمعة 03/يوليه/2020 - 08:02 م
هاتف ROG Phone 3
هاتف ROG Phone 3
Advertisements
شيماء عبد المنعم
نشرت شركة أسوس Asus، على موقعها الرسمي مقطع فيديو تشويقي حول هاتف الألعاب المرتقب ROG Phone 3، والذي ستعلن عنه بشكل رسمي من خلال حدث سيعقد في 22 من يوليو الجاري.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، خلال الأسبوع الماضي، أشارت شركة أسوس التايوانية، إلى خطتها لإطلاق هاتفها ROG Phone 3، في شهر يوليو، ولكنها أكدت اليوم من خلال مقطع فيديو ترويجي عزمها الإعلان بشكل رسمي عن هاتف الألعاب الجديد في حدث عبر الإنترنت يعقد في 22 من يوليو.


ولم تكشف شركة أسوس أي تفاصيل عن هاتف ROG Phone 3 بشكل رسمي حتى الآن، ولكن أظهر مقطع الفيديو تصميم هاتف الألعاب، كما ظهر الهاتف في قاعدة بيانات TENAA مع تفاصيل حول مواصفات هذا الإصدار.

وحسبما ورد في التسريبات، سيأتي هاتف ROG Phone 3 بشاشة AMOLED، بقياس 6.59 بوصة، بجودة عرض FullHD +، كما يضم الهاتف مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي رام 12 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت.

وسيعمل هاتف ROG Phone ،3 بنظام التشغيل Android 10، بالإضافة إلى بطارية بقوة 5800 ميللي أمبير في الساعة، وكما سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G، مع معالج ثماني النواى بسرعة 3.09 جيجاهرتز ، وبحسب التسريبات سيكون المعالج من نوع Snapdragon 865+.

وسيحتوي هاتف ROG Phone 3 ،على كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 64 ميجابيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 13 ميجابيكسل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مقطع فيديو يكشف مواصفات هاتف LG Velvet المرتقب من إل جي.. شاهد

بـ كاميرا رباعية خلفية.. إليك أفضل هواتف OPPO في 2020

سامسونج تكشف عن هاتف Samsung Galaxy A21s.. تعرف على المواصفات

لمحبي الألعاب.. أفضل هواتف ذكية في 2020.. فيديو وصور

تسريبات تكشف مواصفات هاتف Honor X10 قبل الإعلان عنه.. صور

قبل إطلاقه بأيام.. سعر ومواصفات هاتف شاومي Redmi 9

ترشيحاتنا

راجعين بمسرحية علاء الدين .. محمد جمعة بصحبة عدد كبير من نجوم الفن في المصيف.. شاهد

بتهمة تأجيج الفتنة.. إثيوبيا تشن حملة ضد قنوات التليفزيون المحلية

مرتضى منصور يقرر إزالة اسمي حسن شحاتة وأشرف قاسم من على منشآت النادي

ريال مدريد يقترب من تحقيق رقم قياسي جديد في الدوري الإسباني

الداخلية تنشر رسالة طمأنينة للمصريين من الرئيس السيسي.. فيديو

صفقة القرن.. ليونيل ميسي يقترب من الانتقال لـ مانشستر سيتي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان منفوش.. هبة مجدي تبهر متابعيها بجلسة تصوير جديدة

إعادة فتح أكبر تمثال لـ بوذا في تايلاند للسياح بعد تخفيف قيود الإغلاق.. شاهد

محمد رمضان يظهر بإطلالة كلاسيكية .. والجمهور: خلف الدهشوري خلف