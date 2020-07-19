ريلمي تعتزم إطلاق النسخة العالمية من هاتف Realme C11 بسعر أرخص.. صور

منذ الإعلان عنه في نهاية الشهر الماضى، استحوذ هاتف Realme C11 على اهتمام الكثير من مستخدمي هواتف أندرويد، حيث يأتي هاتف ريلمي الرائد ضمن فئة الهواتف المتوسطة، وبعد طرحه في الهند خلال الأيام الماضية تعتزم الشركة الصينية إطلاق Realme C11 في أوروبا قريبا.





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أشار أحد الحسابات على موقع تويتر، إلى خطة العلامة التجارية حيث تعتزم ريلمي إطلاق هاتف Realme C11 ، في أوروبا بسعر أقل من السعر الذي يتم بيع الهاتف به في كلا من ماليزيا والهند، ومن المتوقع أن يباع الهاتف ما بين 100 أو 120 يورو.









وتم تصميم هاتف Realme C11 بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع IPS LCD، وبدقة +HD، مع نوتش على هيئة قطرة ماء فى اعلى منتصف الشاشة للكاميرا الأمامية لإجراء مكالمات الفيديو وصور السيلفي.









كما زودت ريملي Realme C11 بمعالج MediaTek Helio G35، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 2 3 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية سعة 32 جيجابايت، كما يعمل بنظام جوجل أندرويد 10.





ولعشاق التصوير جاء Realme C11 بكاميرا اساسية مزدوجة بدقة 13 و 2 ميجابيكسل، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل، وفلاش LED قوي.





ويمتلك Realme C11 بطارية عملاقة سعة 5000 ميللي أمبير بقوة شحن 10 واط، من خلال منفذ Micro-Usb، وسيتوفر الهاتف في لونين هما الرمادي والأخضر، مقابل سعر 100 دولار أمريكي، ما يعادل 1600 جنيه مصري، وسيكون متاح للبيع في 22 يوليو القادم من خلال متجر Realme على الويب و Flipkart بالهند.