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تكنولوجيا

تستغرق 3 دقائق.. ريلمي تكشف عن تقنية الشحن فائقة السرعة UltraDART

الجمعة 17/يوليه/2020 - 04:04 م
ريلمي تكشف عن تقنية
ريلمي تكشف عن تقنية الشحن فائقة السرعة UltraDART
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شيماء عبد المنعم
كشفت شركة ريلمي Realme، رسميا عن تقنية الشحن السريع UltraDART بقدرة 125 واط، ويأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان شركة أوبو عن تقنيتها الجديدة للشحن السريع بقدرة 125واط أيضا.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تدعم تقنية الشحن السريع من ريلمي والتى يطلق عليها اسم UltraDART، شحن بطارية بقدرة 4000 مييلي أمبير من 0% إلى 33% خلال 3 دقائق فقط.


وإلى جانب ذلك، أعلنت الشركة الصينية أيضًا عن عزمها  إطلاق شواحن SuperDart، بتصميم مميز فائق النحافة، والتي تتميز هذه بقدرة 50 واط، و65 واط، وستكون خفيفة ومحمولة وتهدف إلى استبدال الشواحن الضخمة التي يميل الناس إلى حملها في تلك اللحظة التي يحتاج فيها الهاتف إلى إعادة شحن البطارية.

Realme also introduces extreme fast charging, calls it 125W UltraDART

وتتيح تقنية الشحن السريع UltraDART بقدرة 125 واط، تحويل الطاقة الكهربائية بنسبة 98% بفضل خلايا 6C المزدوجة، حيث يعمل الشاحن على تحويل 20 فولت عند 6.25 أمبير من الكهرباء من خلال ثلاث دوائر متوازية إلى 10 فولت عند 12.5 أمبير، ويشحن في وقت واحد اثنان من خلايا 2000 ميللي أمبير في البطارية.

ومن أجل حماية الجهاز في تقنية ريلمي الجديدة للشحن السريع، تقدم الشركة مستشعر لحرارة 14 درجة مئوية في البطارية، بالإضافة إلى تبريد داخلي إضافي للهواتف الذكية، حيث يبلغ متوسط ​​درجة حرارة 125 واط UltraDART درجة حرارة لا تزيد عن 40 درجة مئوية.

وتدعم تقنية UltraDART العديد من البروتوكلات التي تشمل PPS 125 واط ، وPD 65 واط، و QC 36 واط، كما أنها متوافقة مع معايير Dart السابقة، إلى جانب VOOC وأيضًا Warp Charge.
Realme also introduces extreme fast charging, calls it 125W UltraDART
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