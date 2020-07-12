بسعر أقل من 200 دولار.. ريلمي تعتزم إطلاق هاتف Realme 6i

أدرج متجر Flipkart، قائمة بمواصفات هاتف ريلمي الرائد Realme 6i، للبيع على موقعه الإلكتروني، بعد أن أطلقته الشركة الصينية مع بداية هذا الأسبوع في الهند والذي يتم طرحه لأول مرة في الهند إلى جانب هاتف C11.





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، لم توضح القائمة التى أدرجها موقع Flipkart على منصته للبيع بالتجزئة، سعر هاتف Realme 6i ، الذي من المقرر أن يتم طرحه للبيع في 14 يوليو القادم، ولكن من المتوقع أن يتم تسعيره بأقل من 200 دولار أمريكي، إذ طرحت ريلمي هاتفها السابق بالهند Realme 6 بنفس السعر.





- مواصفات هاتف Realme 6i:





ويعد جهاز ريلمي الجديد، أول هاتف ذكي بمعالج Helio G80 من ميدياتك، ويعمل بواجهة المستخدم Realme UI المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10.









ويمتاز هاتف Realme 6i، بشاشة قياس 6.5 بوصة وبدقة +HD، محمية بطبقة Corning Gorilla، مع قِطع يحتوي الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل.





ويحتوي هاتف Realme 6i، على أربع كاميرات خلفية، تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، والثانية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير صور البورتريه، ورابعة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة. ويوجد أيضا حساس بصمة الأصبع على ظهر الهاتف.





ويحتوي Realme 6i على بطارية بسعة 5,000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السلكي العكسي، وهي تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 18 واط عن طريق منفذ USB-C، وسيتوفر هاتف ريلمي الجديد باللونين الأبيض، والأخضر.



