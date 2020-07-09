ريلمي تعتزم إطلاق هاتف Realme C11 في الأسواق الهندية يوم 14 يوليو.. السعر والمواصفات

تعتزم علامة ريلمي Realme ، المملوكة لشركة أوبو Oppo الصينية، إطلاق أحدث هواتفها الذكية والذى يحمل إسم Realme C11، والمخصص للفئة الإقتصادية ذات السعر مقابل القيمة، في الأسواق الهندية يوم 14 يوليو المقبل.





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف Realme C11 ، بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع IPS LCD، وبدقة +HD، مع نوتش على هيئة قطرة ماء فى اعلى منتصف الشاشة للكاميرا الأمامية لإجراء مكالمات الفيديو وصور السيلفي.









ويعمل هاتف Realme C11، بمعالج من نوع MediaTek Helio G35، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 2 أو 3 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية سعة 32 جيجابايت، كما يعمل بنظام جوجل أندرويد 10.





ولعشاق التصوير جاء Realme C11 بكاميرا اساسية مزدوجة بدقة 13 و 2 ميجابيكسل، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل، وفلاش LED قوي.





ويمتلك Realme C11 بطارية عملاقة سعة 5000 ميللي أمبير بقوة شحن 10 واط، من خلال aMicro-Usb، ويمكنك الحصول عليه فى لونين هما الرمادي والأخضر، مقابل سعر 100 دولار أمريكي، ما يعادل 1600 جنيه مصري.