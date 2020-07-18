ريلمي تطلق إصدارا جديدا من هاتف Realme X2.. فيديو

أعلنت شركة ريلمي Realme ، أمس، عن إصدار جديد من هاتفها الأحدث Realme X2، في الهند ولكنها من تكشف عن التفاصيل الخاصة بالسعر الذي سيطرح به الهاتف في الأسواق.





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ظهر الإصدار الجديد من هاتف ريلمي Realme X2، والذي يأتي بذاكرة وصول عشوائي رام 8 جيجابايت إلى جانب ذاكرة تخزين داخلية 256 جيجابايت، على متجر Flipkart الهندي، حيث من المقرر أن يكون متاحا للبيع في 21 يوليو الجاري مقابل سعر يعادل 335 دولارا أمريكيا.









ويأتى Realme X2 ، بشاشة قياس 6.4 بوصة بتقنية Fluid AMOLED، وهى كاملة بدون حواف إلا أنها تحتوى على نوتش فى أعلى منتصفها.





ويأتى Realme X2 ، بكاميرا رباعية أساسية بدقة 64 و 13 و 8 و 2 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية لإلتقاط صور السيلفي بقوة 16 ميجابيكسل.



