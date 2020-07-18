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تكنولوجيا

ريلمي تطلق إصدارا جديدا من هاتف Realme X2.. فيديو

السبت 18/يوليه/2020 - 09:02 م
هاتف Realme X2
هاتف Realme X2
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شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة ريلمي Realme، أمس، عن إصدار جديد من هاتفها الأحدث Realme X2، في الهند ولكنها من تكشف عن التفاصيل الخاصة بالسعر الذي سيطرح به الهاتف في الأسواق.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ظهر الإصدار الجديد من هاتف ريلمي Realme X2، والذي يأتي بذاكرة وصول عشوائي رام 8 جيجابايت إلى جانب ذاكرة تخزين داخلية 256 جيجابايت، على متجر Flipkart  الهندي، حيث من المقرر أن يكون متاحا للبيع في 21 يوليو الجاري مقابل سعر يعادل 335 دولارا أمريكيا.


ويأتى Realme X2 ، بشاشة قياس 6.4 بوصة بتقنية Fluid AMOLED، وهى كاملة بدون حواف إلا أنها تحتوى على نوتش فى أعلى منتصفها.

ويأتى Realme X2 ، بكاميرا رباعية أساسية بدقة 64 و 13 و 8 و 2 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية لإلتقاط صور السيلفي بقوة 16 ميجابيكسل.

ويحتوى Realme X2، على معالج Snapdragon 730G، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعو 6 جيجايايت، مع عدم إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية.. كما يحتوى Realme X2 على بطارية بقوة 4000 ميللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 50 واط، من خلال شاحن SuperVOOC المدعوم به الهاتف، وقارىء للبصمة أسفل الشاشة نفسها.
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