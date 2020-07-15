بسعر منخفض.. ريلمي تطلق هاتفها الأحدث Realme C11.. فيديو

أعلنت شركة ريلمي Realme ، عن إطلاق أحدث هواتفها في الهند، ويطلق عليه اسم Realme C11، والذي يأتي إلى جانب باور بانك Dart Charge، بقدرة 30 واط والذي يتيح لمستخدمي الهواتف الذكية والأجهزة المختلفة الشحن السريع في أثناء التنقل من خلال بطارية بقدرة 1000 ميللي أمبير في ساعة.





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف ريلمي الذكي المبتكر Realme C11 ، بتصميم هندسي فني مزخرف، ومع قطع مربع للكاميرا الخلفية، ولكن قد طرحت الشركة الصينية الهاتف في أواخر الشهر الماضي، في ماليزيا.









وقد تم تصميم هاتف Realme C11 بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع IPS LCD، وبدقة +HD، مع نوتش على هيئة قطرة ماء فى اعلى منتصف الشاشة للكاميرا الأمامية لإجراء مكالمات الفيديو وصور السيلفي.





كما زودت ريملي Realme C11 بمعالج MediaTek Helio G35، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 2 3 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية سعة 32 جيجابايت، كما يعمل بنظام جوجل أندرويد 10.





ولعشاق التصوير جاء Realme C11 بكاميرا اساسية مزدوجة بدقة 13 و 2 ميجابيكسل، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل، وفلاش LED قوي.





ويمتلك Realme C11 بطارية عملاقة سعة 5000 ميللي أمبير بقوة شحن 10 واط، من خلال منفذ Micro-Usb، وسيتوفر الهاتف في لونين هما الرمادي والأخضر، مقابل سعر 100 دولار أمريكي، ما يعادل 1600 جنيه مصري، وسيكون متاح للبيع في 22 يوليو القادم من خلال متجر Realme على الويب و Flipkart بالهند.