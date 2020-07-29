أيهما أفضل.. مقارنة بين أحدث هواتف الألعاب Legion Duel و Red Magic 5S

تطورت الهواتف الذكية المخصصة للألعاب، بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، والتي تأتي مصممة خصيصا لتناسب ألعاب الهواتف الذكية الحديثة، حيث تقدم هواتف الألعاب مجموعة من الميزات والإمكانيات تتماشي مع القدرات العالية للألعاب القوية مثل ببجي وفورتنايت وغيرها من الألعاب الجديدة.





وتضم هواتف الألعاب مجموعة من الميزات مثل: معالج فائق السرعة، وأنظمة تبريد متقدمة، وأدوات تحكم خاصة بالألعاب، وشاشات أكبر حجمًا بمعدل تحديث أعلى، وبطارية أكبر، والتي تتماشي مع مواصفات الهواتف الرائدة وليس السعر، وفيما يلي نستعرض أبرز مواصفات أحدث هواتف الألعاب في مقارنة بين مميزات هاتف Legion Duel من لينوفو ،و هاتف Red Magic 5S من شركة نوبيا.









- الشاشة:





تم تصميم هاتف نوبيا للألعاب Red Magic 5S، بشاشة بقياس 6.65 بوصة، ومن نوع AMOLED، وبدقة 2340×1080 بكسل، وبمعدل تحديث عالٍ جدا بتردد 144 هرتز، مع د أدنى من الحواف العلوية والسفلية، وبالنسبة لتصميم هاتف Legion Duel، والذي يأتي بنفس المواصفات تقريبا من حيث الشاشة، والتي تأتي من نوع AMOLED وبقياس 6.65 بوصة، وبمعدل تحديث 144 هرتز، وتمتاز الشاشة بحد أدني من الحواف.





- الكاميرا الخلفية:





يحتوي هاتف Legion Duel، كاميرا خلفية مزدوجة تقع في منتصف ظهر الجهاز، العدسة الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وأخرى بدقة 16 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، بينما يحتوي هاتف Red Magic 5S، بثلاث كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل مع حساس من نوع Sony IMX686، وكاميرا ثانية للتصوير الفائق العرض بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ثالثة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة.





- المعالج:





يعمل هاتف Red Magic 5S، بأحدث معالجات كوالكوم من نوع Snapdragon 865، والذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ويقدم أفضل أداء للألعاب، أما بالنسبة لهاتف لينوفو فيعمل بمعالج أكبر من إنتاج شركة كوالكوم أيضًا وهو من نوع Snapdragon 865+





- الكاميرا الأمامية:





يمتاز هاتف لينوفو Legion Duel، بكاميرا أمامية منبثقة من جانب الجهاز، تسمح للاعبين بتسجيل تعليق حي على الألعاب التي تلعب بالوضع الأفقي، وتأتي بدقة 20 ميجابكسل، بينما يقدم هاتف الألعاب Red Magic 5S، كاميرا أمامية أصغر كثير فهي تأتي بدقة 8 ميجابكسل ضمن الحافة العليا للهاتف





- البطارية:





يعمل هاتف نوبيا للألعاب ببطارية بسعة 4,500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 55 واط، بينما يحتوي هاتف لينوفو على بطارية كبيرة بسعة 5000 ميللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 90 واط، حيث تشحن بالكامل في غضون 30 دقيقة فقط.





- الذاكرة ونظام التشغيل:





يشمل هاتف لينوفو Legion Duel، ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 أو 16 جيجابايت، مع ذاكرة داخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، كما يعمل بواجهة المستخدم Legion OS، المرتكزة على أندرويد 10، بينما يتوفر هاتف Red Magic 5S، بذاكرة وصول عشوائي رام 8 أو 12 أو 16 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية 128 أو 256 جيجابايت، إلى جانب واجهة المستخدم Red Magic OS المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10.





- مميزات أخرى:





يمتاز هاتف Red Magic 5S، بنظام تبريد محسن مع غرفة تبديد الحرارة مطلية بالفضة، والتي تعطي الجهاز تبريدا أفضل مقارنة بأنابيب الحرارة النحاسية التقليدية في معظم الهواتف الذكية، مما يؤدي إلى تقليل الضغط، إلى جانب مروحة دوران 15000 دورة في الدقيقة من سابقه، مما يساعده أيضًا على التبريد أثناء الشحن بأقصى سرعات 55 واط، دون ارتفاع حرارة الهاتف أثناء شحنه..





وبينما يمتاز هاتف Legion Duel ، بنظام تبريد متقدم مع أنبوبين حراريين، بالإضافة إلى محرك الاهتزاز U-Engine dual X-axis الذي يأتي بـ 13 نوعا من الاهتزازات المنخفضة الاستجابة، وبأكثر من 100 نوع من أنماط الاهتزازات الطويلة.





السعر والألوان:





يتوفر هاتف لينوفو Legion Duel، باللونين الأزرق والأحمر بسعر يبدأ من 500 دولار أمريكي، أي بسعر يعادل 7996 جنيها مصريا)، ويتوفر هاتف Red Magic 5S، في إصدار بلونين هما الأزرق والأحمر، وإصدار آخر باللون الفضي بسعر يبدأ من 542 دولارا أمريكيا (أي حوالي 8672 جنيها مصريا).